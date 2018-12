Gaming-deals voor de donkere dagen

Hoezo donkere dagen voor kerst? Dat nodigt alleen maar uit om lekker thuis te blijven en te gamen. Daarom hebben wij de beste gaming-deals voor die donkere dagen voor je op een rijtje gezet.

PlayStation

Playstation 4 Slim: van 299,99 voor 199,99 / Playstastion 4 Pro: van 399,99 voor 299,99 euro.

Met exclusives als Spider-man, Uncharted 4 en de game-van-het-jaar-winnaar God of War is PlayStation 4 dé console om in huis te halen. En nu heb je de PS4 en PS4 Pro voor 100 euro minder dan normaal.

God of War.

De compacte PlayStation 4 geeft je alles wat je nodig hebt om van deze exclusieve games te genieten op jouw HD-tv. Heb jij een 4K-tv? Dan is de superkrachtige PlayStation 4 Pro iets voor jou. En zelfs als je geen 4K-tv hebt, zorgt de PlayStation 4 Pro voor kortere laadtijden waardoor je eerder kunt gamen. Misschien wordt het dan toch tijd voor die upgrade.

Eerste PlayStation

Ga jij juist liever voor klassieke games? De PlayStation Classic ziet eruit als een compacte versie van de eerste PlayStation en heeft al 20 games voorgeïnstalleerd. Speel direct klassiekers als Metal Gear Solid, Resident Evil en Ridge Racer Type 4, maar dan in haarscherpe HD-resolutie (109 euro).

De nieuwste technologie in gaming is natuurlijk Virtual Reality. Heb jij al een PS4 staan? Mooi! Want de PlayStation VR is nu ook 100 euro afgeprijsd waardoor de stap naar VR kleiner is dan ooit. En als je voor de PlayStation VR Megapack gaat, speel je direct 5 topgames. Dus zet die bril op en schiet demonen overhoop in DOOM VFR. Van 299,99 voor 199 euro.

Forza.

Xbox One

XBOX One S: 50 euro korting + Controller cadeau / XBOX One X: 50 euro korting.

Altijd al topgames als Halo, Gears of War en Forza willen spelen? De Xbox One S is de place-to-be en nu is de Xbox One S extra voordelig. Niet alleen is de console 50 euro afgeprijsd, je krijgt er ook nog een extra controller bij. Ideaal voor multiplayer.

Gears of War.

Rotterdam redden tijdens de Tweede Wereldoorlog? De Xbox One S-bundel met Battlefield V laat je meevechten op gigantische slagvelden. En als je meer een racefan bent, ga dan voor de bundel met Forza Horizon 4 of Forza Horizon 3 + downloadable content. Als je dan klaar bent met racen in de meest realistische supercars, dan race je gewoon verder in Hot Wheels.

Krachtigste console ooit

Daarnaast is de Xbox One X ook 50 euro afgeprijsd waardoor het wel heel aantrekkelijk wordt om de krachtigste console ooit (niet overdreven!) in huis te halen. De bundels met Battlefield V en Forza Horizon 4 tonen beelden op jouw 4K-tv waar je vrienden alleen maar jaloers op moeten worden. Of ga voor de Fallout 76-bundel met een exclusieve Xbox One X met witte finish. Het moet natuurlijk wel mooi onder je tv staan.

XBOX One S bundels: Van 299 euro voor 245 euro. XBOX ONE X bundels: vanaf 445 euro.

De nieuwste games

Spider-man van 59,99 voor 38 euro.

Altijd al door de straten van Manhatten willen slingeren? Insomniac Games, de makers van de veelgeprezen Ratchet & Clank-serie, heeft vriend en vijand verrast met Marvel’s Spider-man. Dus doe dat masker op, want bij veel kracht komt ook veel verantwoordelijkheid.

Super Smash Bros

Van 59,99 voor 55 euro.

De grootste crossover in de geschiedenis van… nou, ooit eigenlijk. In Super Smash Bros. Ultimate voor de Nintendo Switch vecht je het uit als jouw favoriete game-personage in epische (hectische) gevechten. Natuurlijk zijn alle Nintendo-favorieten als Mario, Link en Kirby aanwezig, maar ook Snake uit Metal Gear Solid, Simon Belmont uit Castlevania en Ryu uit Street Fighter zijn aanwezig, om er maar een paar te noemen.

Just Cause 4

Van 57 euro voor 52 euro.

Vergeet orde! Keer terug als Rico Rodriguez en schop chaos in Solis. Dit gigantische Zuid-Amerikaanse land barst van de conflicten en onderdrukking en daar mag jij wat aan doen. Koste wat het kost! Niet voor niets staat de Just Cause-serie al jaren garant voor explosieve, adrenaline-verhogende gameplay.

LABO

Van 56,99 voor 52 euro.

Spelers die liever creëren, kunnen hun lol op met Nintendo LABO. Deze unieke manier van spelen kan natuurlijk alleen maar van de meesters van Nintendo komen. Met de meegeleverde kartonnen platen, bouw, speel en ontdek je een volledig nieuwe manier van spelen, terwijl je gelijk de kunst van het programmeren leert. Het LABO-mixpakket, waar je zelfs een volwaardige piano, gitaar of vishengel mee maakt, is dan ook Speelgoed van het Jaar geworden.

Darksiders III

Van 54,99 voor 49 euro.

De 4 Ruiters van de Apocalypse zijn verraden en na de avonturen van War (Darksiders) en Death (Darksiders II) is het nu aan Fury om korte metten te maken met hat kwaad. Kruip in de huid van Fury en haal je zweep uit het vet, want het is aan jou om de 7 hoofdzonden te vinden en daar voor eens en altijd mee af te rekenen.

Rotterdam.

Battlefield V

Van 59,99 voor 39,99 euro.

Trek je helm en wapen uit de kast voor Battlefield V want het wordt tijd om het vaderland te verdedigen. In deze explosieve shooter van DICE loop je door de straten van Rotterdam tijdens de grootste oorlog in de geschiedenis. Hectische multiplayer-gevechten, een epische singleplayer-campagne en een omgeving die je wel heel erg bekend voorkomt: Battlefield V brengt het gevecht dichterbij dan ooit.

Accessoires

Logitech G403 - 56 euro.

Pc-gamers opgelet! Want jij weet natuurlijk als geen ander hoe belangrijk de juiste apparatuur is om de overwinning te behalen in jouw favoriete shooter, MOBA of RTS. Enter de Logitech G403; een geavanceerde gamingmuis die tot 8 keer sneller reageert dan vergelijkbare muizen. Stel hem helemaal naar wens in, bijvoorbeeld door tot 10 gram aan gewicht te verwijderen, en de overwinning is nabij.

Logitech G413

78,99 euro.

Daar hoort natuurlijk een krachtig toetsenbord bij en dat is precies waarom de Logitech G413 jouw volgende gaming-keyboard met zijn. Met de mechanische toetsen worden jouw aanslagen direct geregistreerd, en omdat dit toetsenbord 26-key anti-rollover ondersteunt, hoef je nooit meer bang te zijn dat je te snel bent voor jouw toetsaanslagen. Alles wat jij doet, wordt vertaald naar je game. Zo’n Victory Royal is natuurlijk gelijk in-the-pocket.

Logitech G430

56,99 euro.

Op het slagveld draait het natuurlijk om teamwork. Een goede headset is dus een no-brainer en de Logitech G430 is met zijn 7-kanaals geluid uitermate geschikt voor de taak. Want niet alleen hoor jij elke voorbij suizende kogel, ook jouw teamgenoten zijn goed te verstaan. En dankzij de geïntegreerde microfoon horen zij het ook als jij jouw winnende tactiek met ze bespreekt.

V3 Headset

34,99 euro.

PlayStation 4-spelers zullen een goede headset waarderen. Het is natuurlijk van belang dat je de actie goed hoort en dat is precies wat de voordelige BigBen V3-headset doet. Dankzij de twee grote drivers hoor je alles dus goed, maar ook de microfoon doet precies wat je ervan verwacht. Deze headset heeft dan ook de officiële licentie van PlayStation zodat jij de juiste apparatuur hebt voor de taak.

Nacon PCGH-110

39,99 euro.

Nacon is een gerespecteerde naam in de gamesindustrie. Niet zo gek dus dat de PCGH-110 een topper van een headset is geworden. De comfortabele kussens zorgen ervoor dat je uren blijft gamen, terwijl de microfoon zich gemakkelijk op de juiste plek laat positioneren. En het mooiste van dit alles is dat de Nacon PCGH-110 werkt op zowel de PlayStation 4, als de Xbox One (mits jouw controller een 3,5 mm mini-jackaansluiting heeft) én de pc. Want waarom zou je nog willen stoppen met gamen?