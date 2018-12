‘Bij kerst hoort beschuit met blauwe muisjes’

Heel leuk hoor, al die cadeaus onder de kerstboom, lichtjes en het kerstkonijn dat eerste kerstdag op tafel komt, maar kerst is meer. Dat vinden deze drie christelijke jongeren. Zij vertellen wat kerst voor hen betekent.

‘Met kerst mogen we de vreugde van God doorgeven’

Voor Chiara van Voorst (23) staat kerst gelijk aan vreugde. Het is de geboorte van Jezus en dat viert ze met haar familie op kerstavond traditiegetrouw met beschuit met blauwe muisjes. „Dat hoort erbij.”

Chiara is haar hele leven al katholiek, maar tijdens een tussenjaar in Oostenrijk heeft ze zelf bewust voor God gekozen. „Ik kreeg vakken zoals filosofie en theologie en zag in dat Jezus de waarheid is waar ik voor wil gaan. Ik besefte dat God zoveel liefde is en dat hij een ieder van ons uit liefde heeft geschapen. Wij mogen vandaaruit leven.”

Kerst is voor haar, samen met Pasen, de essentie van het geloof. „Met kerst vieren we dat God zichzelf aan ons wilde laten zien, door als een kwetsbaar kind op aarde te komen. Hij heeft op aarde pijn gehad en geleden. Maar dat deed Hij, omdat Hij wilde laten zien dat Hij om ons geeft.”

Chiara van Voorst (23)

Niet alleen kerst, ook de adventsperiode, de vier zondagen voorafgaand aan kerst, is belangrijk voor haar. „We bereiden ons met advent voor op kerst en staan dan ook stil bij Maria, die haar leven opeens moest aanpassen vanwege de komst van Jezus in haar buik. Wij mogen daarvan leren. Jezus wil in ons hart komen, maar dan moeten we daarvoor wel dingen in ons eigen leven opzij zetten. Met advent mogen we daar bewust bij stilstaan.”

Traditiegetrouw gaat Chiara op kerstavond met haar familie naar de mis waar haar broer priester is. Op eerste kerstdag gaan ze dan met elkaar naar de kerk, eten ze samen en wordt vervolgens door haar vader het kerstverhaal uit Lucas voorgelezen. „Maar we zijn ook heel wat jaren naar een klooster in Amsterdam gegaan, waar daklozen op eerste kerstdag een kerstdiner krijgen aangeboden. Wij gingen dan met hele familie helpen koken en serveren. De laatste jaren nodigen we vaak iemand bij ons thuis uit die anders met kerst alleen zou zijn. Het is zo mooi om de vreugde van God met kerst meteen te kunnen doorgeven aan anderen.”

‘Commercie zorgt dat kerst als feest belangrijk blijft’

Het liefst heeft hij begin november de kerstboom al in huis staan. Christiaan Weening (25) noemt kerst ‘de meest gezellige tijd van het jaar’, vooral vanwege het samenzijn en de lichtjes. „Kerst draait natuurlijk om de geboorte van Jezus, maar de sfeer eromheen komt de essentie alleen maar ten goede.”

Christiaan gelooft zijn hele leven al in God. „Als je dan de Bijbel leest, zie je al in het eerste Bijbelboek Genesis dat het fout is gegaan met de mensheid. Maar in hetzelfde gedeelte zegt God ook dat hij met een oplossing komt. Dat is met Pasen, als Jezus aan het kruis gaat en sterft voor ieders zonden. En Pasen zou er nooit zijn geweest, als Jezus niet geboren zou zijn. En dat vieren we met kerst. De geboorte 2000 jaar geleden is het hoogtepunt in de geschiedenis, waar het allemaal mee begon.”

Christiaan Weening (25)

Hij vergelijkt kerst met het vieren van een verjaardag. „Maar dan wel een hele bijzondere”, lacht hij. „Met kerst wordt Jezus, Gods zoon, geboren. Dat klinkt vaag, maar het is precies zoals je het zegt: het is Gods eigen zoon. En een geboorte, die vier je natuurlijk.”

Christiaan viert eerste kerstdag bij zijn eigen familie, met lekker eten en cadeautjes, en tweede kerstdag bij zijn schoonfamilie. „Maar ik ben me wel bewust dat het eten en de cadeautjes niet op zichzelf staan. Het zijn de dingen die we hebben bedacht om samen de kerstdagen met elkaar te vieren. Het is ook een feest van dankbaarheid.”

Of de commercialisering de focus van kerst voor hem niet in de weg staat? Hij ziet het juist als een aanvulling op daar waar kerst om draait. „Het zorgt voor meer importantie. De winkels met hun kerstacties, de lichtjes, en natuurlijk de All you need is love kerstspecial zorgt ervoor dat kerst een extra speciale periode is waar we bij stilstaan. En waardoor mensen misschien júíst wel in aanraking komen met het geloof.”

‘De kerstgedachte verwondert mij iedere dag’

Eigenlijk heeft Jacomien van Urk (24) helemaal niets met kerst, omdat ze vindt dat er een verdrongen beeld van het kerstfeest bestaat. „Het is een hele mooie gelegenheid om stil te staan bij de komst van Jezus, maar dat is niet gebonden aan eerste en tweede kerstdag.”

Jacomien is opgevoed in een christelijk gereformeerd gezin. „Van jongs af aan wist ik al dat ik bij God wilde horen”, vertelt ze. Haar vader overleed toen ze 1 jaar was. „Mijn moeder kwam er toen met mijn twee oudere broers en mij alleen voor te staan. Ze is voor mij echt een voorbeeld van een sterke, gelovige vrouw. We werden een hecht gezin en leefden dicht bij God.”

Op haar zestiende werd het geloof voor haar serieuzer. „Het geloof werd dieper en ik kreeg steeds meer liefde voor God, want ik leerde Zijn hart echt kennen.” Ze leerde, en leert, Hem vooral kennen door de Bijbel, het belangrijkste tastbare voorwerp in haar leven. „Als ik een weekendje naar mijn moeder in de polder ga, en ik ben mijn bijbel vergeten, dan ga ik het liefst terug naar Amersfoort om hem op te halen.”

Jacomien van Urk (24)

Ze heeft haar bijbel volgeschreven en teksten met kleurtjes onderstreept. In het Bijbelboek Johannes vindt ze de essentie van kerst het sterkst naar voren komen. „Daar staat dat God, die een hemels leven had, gewillig was om te zeggen: Ik ga naar de aarde. Ik word aan jullie gelijk, maar zonder zonde, zodat ik jullie zonden en pijn kan dragen. Hij wil hiermee zichzelf in liefde aan ons verbinden. En met kerst vieren we dat hij hier op aarde kwam.”

„God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon gaf”, gaat ze verder. Ze klinkt gepassioneerd. „Ik wil niet overkomen als iemand die in de wolken leeft, maar ik ben wel heel dankbaar voor wat Hij voor ons heeft gedaan en dat hij zoveel van mensen houdt. Dat is voor mij de kerstgedachte, maar gedenk ik niet alleen met kerst. Het verwondert mij iedere dag.”