7 keer de leukste activiteiten voor met oud&nieuw

,,Wat ga je doen met oud&nieuw?" Langzamerhand begint deze vraag steeds vaker binnen te druppelen in de groepspaps. En voor je het weet is het aftellen op oudejaarsavond begonnen. Met oud&nieuw zijn er genoeg feesten te vinden, maar waar ga je heen als je een keer iets anders wilt dan een feest? Metro heeft de leukste events in Nederland voor je op een rij gezet. Extra leuk: bijna alle events zijn gratis

Grootste vreugdevuur ter wereld

Woon je in de buurt van Scheveningen of Den Haag? Ieder jaar organiseert het Nationale Erfgoed Vreugdevuur Scheveningen op het Noorderstrand van Scheveningen een groot vreugdevuur om de jaarwisseling te vieren. Het oud-en nieuwvuur is zelfs uitgeroepen tot het grootste vreugdevuur ter wereld door het Guinnes World Records. Het vuur van 2017-2018 had een volume van zo’n 9000 m3. Rond 00.00 start de vuurwerkshow en wordt het vreugdevuur aangestoken.

Sprookjesachtig Oud&Nieuw

Begin jij het nieuwe jaar het liefst een beetje actief? Bijvoorbeeld in een achtbaan? Ga dan naar De Efteling. Speciaal voor oudejaarsdag is de Efteling open tot 01.00. Ook aan muzikaal entertainment is gedacht: van soulmuziek, coverhits tot aan een silent disco op het Piraña plein. Rond de Siervijver en de Vonderplas wordt er vuurwerk afgestoken. In verband met het vuurwerk is de Stoomtrein gesloten vanaf 23.15 uur. De Halve Maen, De Oude Tufferbaan en Fata Morgana zijn gesloten tussen 23.30 en 00.20 uur.

Foto: Pexels

Grootste vuurwerkshow van Nederland

Ben je gek op vuurwerk? Als er een vuurwerkshow is waar je geweest moet zijn, dan is het de Nationale Vuurwerkshow in Rotterdam. Op 31 december vindt het grootste vuurwerk spektakel plaats op de Erasmusbrug. Het event is gratis te bezoeken, maar zorg dat je een beetje op tijd komt want er komen zo’n 50.000 bezoekers op de show af. De beste plekken vind je op de Rotterdamse kade, Prinsenhoofd of de Willemsbrug.

Limburgse gezelligheid

Reis je voor oud en nieuw af naar het gezellige Maastricht? De gezellige kerstmarkt op het Vrijthof is omringd door vele kraampjes, terrasjes, een schaatsbaan en je kunt Maastricht vanaf bovenaf bewonderen vanuit het reuzenrad. Klokslag 12 uur is het vuurwerk boven de Maas een aanrader! Het beste zicht heb je vanaf een van de bruggen, zoals de Sint Servaas Brug of de Nieuwe brug.

Amsterdamse rooftopbars

Onze hoofdstad is voor veel toeristen de plek om naar toe te komen, want feesten genoeg! Maar heb je zin in een wat kleiner feestje en wil je toch een beetje een mooi uitzicht? Kies dan voor een rooftopbar met panorama uitzicht. Vanaf daar heb je namelijk een heel mooi uitzicht over de stad. Denk aan de skybars van Canvas op de 7e, Ramada Apollo, Madam, Skylounge at the Doubletree of de Malabar in Hotel Jakarta. Ook in Amsterdam is er een officiële vuurwerkshow te zien vanaf de Oosterdok-kade en met het VOC-Schip en Het Scheepvaartmuseum op de achtergrond zorgt dat gegarandeerd voor mooie plaatjes.

Foto: Pexels

Voor de vroege vogels

Begin je het nieuwe jaar liever met een frisse duik? Scheveningen is dé plek voor een nieuwjaarsduik, meer dan 36 000 mensen springen de Noordzee in. In Zandvoort wordt de oudste nieuwjaarduik gehouden. Ook in Amsterdam kun je een sprong in het diepe wagen, zoals bij Strand Sloterplas in Nieuw-West. Hou je er niet van om te zwemmen in de zee of in open water? Sommige zwembaden openen hun deuren en organiseren een nieuwjaarsduik.

Zin in een buitenlands tripje?

Parijs, Antwerpen, Londen of Barcelona: het zijn stuk voor stuk leuke steden om het nieuwe jaar te vieren. Maar je kunt het ook anders aanpakken en afreizen naar de Spaanse-Portugese grens. Het Spaanse dorpje Badajoz ligt op de grens met Portugal. En misschien heb je raad het misschien al? In Portugal is het een uur vroeger. Dus nadat je in Spanje je geliefdes een gelukkig nieuwjaar hebt gewenst spring je in de taxi om een aantal kilometer verderop in Portugal nog eens oud&nieuw te vieren.