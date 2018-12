4 topkansen webshops om over de grens te verkopen

Black Friday en Cyber Monday hebben we nog maar net achter de rug en het volgende ‘shopevent’ is al weer begonnen. Nou ja event, een hele maand eigenlijk. Feestmaand december is sowieso dé shopmaand natuurlijk.

Dat ene unieke cadeau

Veel mensen zoeken - steeds meer online – onlangs voor Sinterklaas en straks voor Kerstmis naar dat ene speciale en unieke cadeau. Voor familie, voor vrienden, voor hun geliefde. Waar je vroeger alleen dichtbij huis winkelde, daar geeft shoppen over de grens nu veel meer mogelijkheden om dat juiste geschenk te vinden. Talloze Nederlandse online winkeliers verkopen hun producten in het buitenland. Dit dankzij de bloeiende e-commerce industrie die ons land rijk is.

De bloei biedt de Nederlandse webshops nieuwe uitdagingen. Metro vroeg PayPal vier tips, of vier topkansen zo je wilt, om de online winkel een upgrade te geven. Hoe trekken de digitale handelaren buitenlandse klanten naar hun winkel? De top 4: inspelen op lokale behoeften, transparant zijn, efficiënt zijn en gemak bieden.

1 Lokale behoeften

Door het wereldwijde web vergeten we (de webshopeigenaren) misschien nog weleens dat lokale behoeften voor consumenten bést belangrijk zijn. Hun eigen lokale behoeften, bedoelt PayPal dan. Verkopers moeten scherp zijn op die lokale consumptiebehoeften: wat wil die Duitser of die Argentijn? Koopt hij een product omdat het over de grens uniek is? Of dat het op dat moment alléén in den verre verkrijgbaar is? Maar de online ondernemer moet ook letten op lokale feestdagen en daarop inspelen zoveel als kan. Handelaren doen het uitstekend als zij zelfs de vakanties van andere landen op hun digitale duimpje kennen.

Foto: PayPal

Welke producten ‘moet’ je verkopen?

Uiteraard is het antwoord op de vraag afhankelijk van het land, maar consumenten overal ter wereld kopen vaak de volgende producten:

• Verzamelitems, memorabilia, kunst.

• Kleding, schoenen en accessoires.

• Speelgoed en hobby-items.

• Elektronische producten als computers, tablets en smartphones.

2 Wees transparant

Webshops doen er goed (nee, uitstekend) als er transparantie is over álle kosten. Het zal voor elke consument herkenbaar zijn: gooi je wat in je digitale winkelwagentje, word je verrast door belastingen, verzendkosten of welke extra kosten dan ook. Het uiteindelijk bedrag is geen feest voor diegene die iets bij de webshop wil kopen. Een slechte koopervaring noemen we dat en duidelijkheid voor de consument is dus geboden.

Aankoopbescherming

PayPal-aankoopbescherming kan bij die duidelijkheid helpen. Met deze service helpt PayPal klanten van webshops hun geld terug te krijgen als ze een besteld artikel niet ontvangen hebben of als het artikel beschadigd is. Wie een producten terug wil sturen, kan PayPal vragen om de retourkosten te vergoeden als je die kosten maakt. Zo kunnen consumenten zonder zorgen of twijfel over de grens winkelen. Verkopers die zich bij de PayPal-service hebben aangesloten, geven potentiële klanten betrouwbaarheid en zekerheid.

Foto: PayPal

3 Rendement

Efficiëntie is voor online winkeliers net zo’n must als transparantie. Het betaalproces moet, nu we zo ontzettend veel digitaal shoppen, moet beter en sneller verlopen dan de klant gewend is. Een klant in die supermarkt zucht al bij een flinke kassarij. Laat staan dat hij thuis op de bank winkelt en dit voor de kiezen krijgt: account aanmaken, wachtwoord aanmaken, inloggen, gegevens doorgeven… en dan moet het betalen nog beginnen. Dan lijkt die middeleeuwse kassarij plots weer aantrekkelijk.

Zonder stappen

Koopt de klant bij jou als webwinkelier een broek? Dan is PayPal de tip om de betaling te laten regelen. Alle eerdergenoemde stappen hoef je niet te doen, het hebben van een e-mailadres is voldoende. PayPal doet overigens niets met je gegevens, daar kun je van verzekerd zijn.

4 Gemak

E-commerce kent dus geen grenzen meer, maar gemak blijft bij winkelen een toverwoord. Klanten verwachten nu eenmaal bij het in Nederland bestellen van – pak ‘m beet – vier shirtjes, die kleding de volgende dag in een pakketje in huis te hebben. Richt je je als webshop-ondernemer over de grens op andere markten, onderzoek dan eens de ‘bezorggewoonten’ in den verre. Want ja, als Chilenen of Australiërs gewend zijn producten diezelfde dag nog geleverd krijgen…

Foto: PayPal

Wereldwijd onderzoek

PayPal (‘wereldwijd shoppen met je e-mailadres) en onderzoeksbureau Ipsos hebben onlangs voor de vijfde keer een groot onderzoek gehouden naar online koopgedrag. 34.000 consumenten in 31 landen, waaronder veel Nederlanders, werden gevraagd hoe, waar en wat zij digitaal winkelen. Het goede nieuws voor online ondernemers: 84 procent van de Nederlandse consumenten die online actief zijn, heeft daadwerkelijk een aankoop via het web gedaan. Maar dat niet alleen: 49 procent van de Nederlandse consumenten winkelde over de grenzen heen. Datzelfde gebeurde in veel andere landen. Kortom, geweldige kansen voor onze wereldwijde-web-winkels dus!