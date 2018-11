‘Zero waste hoeft echt niet in hutje op de hei’

Het lijkt bijna onmogelijk, leven met ongeveer geen afval. Toch proberen de Amersfoortse zussen Jessie en Nicky Kroon het. Ze zijn inmiddels experts en schreven het boek Het Zero Waste Project. Via blog en boek proberen ze mensen te inspireren ook iets minder afval te produceren. ,,Als je eenmaal begint, werkt het echt verslavend!”

,,We zijn eigenlijk per toeval in aanraking gekomen met de zero waste lifestyle”, vertelt Jessie. ,,We waren al veel bezig met duurzaamheid, per toeval kwamen we op een paar berichten van twee Amerikaanse zero wasters tegen. Dat greep ons meteen. We wilden weten of we dit ook voor elkaar konden krijgen, zo zijn we erin gerold.”

Mislukte challenge

Het begint met een klassieke dertig dagen-challenge, die compleet mislukt.,,Dat komt voornamelijk omdat je helaas niet in dertig dagen je hele levensstijl kunt veranderen. Stapje voor stapje lukt dat veel beter. We waren ook totaal niet voorbereid. Als je vandaag besluit zero waste te gaan en je komt morgen in de supermarkt, dan is die niet in één dag veranderd. Zo zijn de dertig dagen begonnen en ook mislukt. Geleidelijk zijn we er meer mee gaan doen. Dan krijg je wel het gewenste resultaat.”

De meeste tijd gaat zitten in het uitzoeken welk afval makkelijk te schrappen is, hoe je boodschappen plasticvrij doet en andere research. ,,Daar is ook ons blog ontstaan. We zijn vast niet de enige die hier mee bezig zijn of mee bezig willen zijn. Op één plek staat nu wat we hebben ontdekt en waar we mee experimenteren. Verder zijn we echt gaan kijken waar we wat konden halen en welke dingen we kunnen vervangen. Bijvoorbeeld alternatieven voor wegwerpproducten. Maar ook waar we welke boodschappen moesten halen.”

De grote vraag is natuurlijk of de gezusters nu ook echt helemaal afvalvrij leven. ,Het is eigenlijk een onbereikbaar doel, voor sommige mensen is dat heel frustrerend. Maar dat je nooit helemaal zero waste zult zijn, daarin zit voor ons de uitdaging. In onze maatschappij zit in de keten wel altijd iets van afval of verpakkingen. Zo dicht mogelijk in de buurt komen van het nulpunt, dat is de sport. Je daagt jezelf steeds uit. En na een maand zie je echt al verschil.”

Niet zweverig, wel gelukkiger

Zijn de dames daarmee ook meteen hippies, vegan en zweverig? Lachend: ,,We hopen van niet! We willen met het blog en boek vooral een duurzamere levensstijl laten zien. Het zal nooit 100 procent duurzaam zijn, dat zullen we ook nooit zeggen. We wilden een verandering maken zonder in te leveren op stijl, comfort en leuke dingen. Nu shoppen we veel tweedehands, kijken naar natuurlijke materialen en supporten duurzame merken. Maar ook niet inleveren op uit eten gaan of met vrienden afspreken is een randvoorwaarde. Voor onze levensstijl hoef je echt niet in een hutje op de hei te wonen. We willen tenslotte de massa meekrijgen en laten zien dat het voor iedereen mogelijk is. Ook in de stad of als student.”

En veganistisch dan? ,,Wij zullen nooit veganistisch worden. Veganistisch betekent dat je niets dierlijks eet of gebruikt. Als wij tweedehands kleding kopen, zullen we altijd leer of wol verkiezen boven de synthetische variant. Als je polyester of nylon wast, komen er microfibers, kleine stukjes plastic, vrij. Dat heeft ook weer impact op het milieu. Vegan is niet het framework voor onze levensstijl. We merken wel dat we veel vaker plantaardig eten en we zijn vegetariër.”

Gelukkiger beweren ze er ook van te worden. ,,Wat we merken is dat het veel makkelijker is om keuzes te maken als je leeft volgens het zero waste-principe. In de supermarkt wordt je overdonderd door het aanbod. Je vraagt jezelf af of de groente die je koopt wel goed genoeg is, welke aanbieding je moet meenemen. Dat hebben wij nu helemaal niet. Het geeft heel veel rust.”

Keuzes verantwoorden

,,We weten nu ook waarom we voor een bepaald product kiezen, waar we dat op baseren. Het maakt keuzes maken beter te verantwoorden. En een bijkomend voordeel is dat we op nieuwe plekken komen, nieuwe smaken uitproberen omdat we met seizoensgroenten zijn gaan koken, allerlei nieuwe mensen hebben leren kennen. Het heeft tot nu toe eigenlijk alleen maar voordelen. In het begin is het lastig omdat je je eigen gewoontes moet veranderen. Maar omdat je er iets leuks voor terug krijgt, is het te motiveren.”

Zo minder jij je afval

Uiteraard hebben de zussen voor Metro een aantal tips op een rij gezet. ,,Doe niet wat wij deden!” luidt de eerste. ,,Begin niet radicaal door je hele huis te legen en opnieuw te beginnen. Begin klein, stap voor stap. Als je het geleidelijk doet, is de kans veel groter dat je het volhoudt. Het is belangrijker dat iemand misschien maar drie kleine veranderingen een leven lang volhoudt, dan een week zero waste en het helemaal opgeven.”

Beginnen doe je het beste bij wegwerpproducten. ,,Vijftig procent van het plastic in de oceaan is single use. Je hebt er zoveel goede alternatieven voor. Denk aan een RVS rietje, een herbruikbare koffiebeker of een linnen tasje.”

En in de supermarkt, naast herbruikbare groentenzakjes? ,,Kijk naar het aanbod in de supermarkt, niet naar je boodschappenlijst. Groenten uit het seizoen liggen vaak onverpakt in de winkel.” Grote kans dat je ook nog wat nieuws probeert. Niet geheel onbelangrijk is de laatste tip. ,,Hou het gewoon leuk. Kijk naar wat jij interessant vindt. Heb je interesse in mode? Dan kun je daarmee beginnen. Dat geldt ook voor voedsel, beauty of andere dingen. Kijk wat je leuk vindt en begin daarmee, dan kost het minder moeite.” Kun je langzaam uitbouwen? ,,Het werkt verslavend!”