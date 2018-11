Weekendtip: vier series die je moet zien

Het voordeel van die koude winteravonden? Het is het ideale moment om eindelijk aan een nieuwe serie te beginnen. Als je dan lekker op de bank ligt met een dekentje chips en/chocola heb je geen zin om uren op zoek te gaan naar een serie die misschien 'wel' leuk is. Daarom maken we het je makkelijk en hebben we de vier spannendste en leukste Netflix series voor je op een rij gezet.

Bodyguard

Deze zesdelige politieke thriller haalde recordwaardige cijfers in Groot-Brittanië. Lege pubs en straten want bij een nieuwe aflevering keken er meer dan 10 miljoen Britten. Ook internationaal kreeg de serie goede recensies. In de Bodyguard zien we een getraumatiseerde oorlogsveteraan David Budd (gespeeld door Richard Madden) die een terreuraanslag in een trein probeert te verijdelen. Zijn heldendaad valt op en David krijgt een aanbod om de persoonlijke lijfwacht te worden van Julia Montague (Keeley Hawes) de Britse minister van Binnenlandse Zaken. Het zijn vooral de vele wisselingen in het verhaal die de serie zo spannend maken.

The Sinner seizoen 2

Mocht je het gemist hebben, het tweede seizoen van The Sinner staat online. The Sinner is gebaseerd op het gelijknamige boek van Petra Hammesfahr en het eerste seizoen gaat over een jonge moeder Cora Tannetti (Jessica Biel) die het perfecte leven lijkt te hebben. Totdat ze plotseling wordt overvallen door een vlaag van woede en daardoor een openbare daad van geweld pleegt. In het tweede seizoen zien we hoe detective Harry Ambrose te maken krijgt met het onderzoek naar de moord door een 13-jarige jongen. Het lijkt in eerste instantie dat hij zonder reden zijn ouders heeft vermoord. Alhoewel het onderzoek er niet vreemd uitziet, neemt het onderzoek hem mee naar de duisternis van zijn eigen geboorteplek. Het trauma van de jonge dader blijkt steeds meer overeenkomsten te hebben met een persoonlijk trauma van de detective dat in flashbacks langzaam wordt ontvouwd.

Atypical

Het tweede seizoen van de grappige serie Atypical staat sinds september online. Atypical is een komische dramaserie en een aflevering duurt ongeveer 33 minuten, hierdoor kijk je serie heel makkelijk weg. In Atypical kijken we mee met de autistische Sam. In de serie draait het om zijn zoektocht naar een vriendin. Sam weet niet zo goed of hij wel klaar is voor een relatie. Hij kiest voor een 'proefrelatie'. Zijn beste vriend Zahid leert hem hoe hij met vrouwen om moet gaan wat resulteert in heel wat oprechte en grappige gesprekken. Ook de rest van het gezin van Sam wordt gevolgd. Zijn moeder Elsa is vreemdgegaan met een jonge barman en dat zorgt voor voor heel wat frustratie binnen het gezin. Sam's zusje Casey droomt van een carrière als topsporter en moet daarvoor de huidige school van Sam verlaten.

Élite

De Spaanse Netflix Original werd zo goed ontvangen dat er al een tweede seizoen is besteld. De serie is een soort mix van Gossip Girl en La Casa de Papel. De spannende serie speelt zich af op een van de meest exclusieve scholen van Spanje, een school voor de Spaanse upperclass. Op de school tref je vooral steenrijke studenten met hele rijke ouders. Maar als er drie gewone tieners op de school terechtkomen, loopt het op zijn zachts gezegd nogal uit de hand. Waar ken ik de acteurs ook alweer van? Wie La Casa de Papel heeft gezien zal de acteurs Maria Pedraza (Alison Parker), Jaime Lorente (Denver) en Miguel Herrán (Rio) gelijk herkennen.