Tom Roes maakt docu over dé bekende Ikea-poster

Je hebt hem vast wel eens ergens zien hangen: de zwart/wit foto van de Amsterdamse grachten met een rode fiets. Dé 'iconische' Ikea-poster is 427.000 keer verkocht. Programmamaker Tom Roes was zo gefascineerd door de Ikea-poster dat hij besloot er een documentaire over te maken.

De poster komt uit de Vilshultserie van Ikea, waar ook een foto van New York met gele taxi's bij hoort, van Londen met een rode dubbeldekker en van Parijs met een verlichte Eiffeltoren.

Hoe is deze middelmatige foto bij Ikea terechtgekomen?

Tom kreeg de poster een aantal jaren geleden cadeau van zijn vriendin. ,,Ze dacht dat die wel leuk zou staan. Er is iets geks gebeurd sinds die poster in ons huis hangt. Ik zie hem ineens overal," zei Tom in zijn documentaire. Van nagelsalons, studentenhuizen, shaorma-tenten en zeker de helft van de Airbnb's en zelfs op het YouTube-kanaal van een fietsenwinkel in Toronto. ,,Hoe is deze middelmatige foto in de schappen van het Zweedse warenhuis terecht gekomen?" vraagt Tom zich af. Hij vindt de poster verre van mooi en vroeg zich af dat hij toch zo goed verkocht werd. Ook was hij benieuwd wie de maker was achter de goedverkochte foto.



Gemaakt door bekende fotograaf

Net zoals Tom heb je misschien wel gedacht dat de foto door een hobbyfotograaf is gemaakt, maar niets is minder waar. Een bekende Argentijnse fotograaf, die in 2004 overleed tijdens de tsunami in Sri Lanka heeft de foto gemaakt. De fotograaf genaamd Fernando Bengoechea maakte een portret ván Tommy Hilfiger. In 2004 was hij zelfs een van de meest gevraagde fotograaf van New York. De foto van de Amsterdamse grachten was bedoeld voor zijn vriendje.

Waarom deze foto?

“De fotograaf, Fernando, plaatste zijn niet-succesvolle foto’s in een database en daar heeft IKEA ‘m vandaan gehaald”, vertelt de programmamaker in De Wereld Draait Door. De foto van de Amsterdamse grachten was de allergoedkoopste foto die ze konden vinden.