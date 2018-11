Speciale wintercollectie FEBO met Barney als model

Het is koud en daar hoort volgens FEBO een speciale wintercollectie van hun merchandise bij. Donderdag werd de nieuwste limited edition kledinglijn van FEBO gepresenteerd, inclusief supertof model: onze eigen Barney!

Niet alleen het bekende FEBO-tasje is te vinden bij de merch, maar ook een warme, comfi trui, een joggingbroek, muts, sokken en sloffen zijn in de kledinglijn toegevoegd. Wie deze pareltjes in de kast wil binnenhalen moet snel zijn: de kledinglijn is vanaf nu te koop via de webshop van FEBO. En volgens de snackgigant krijg je de items ook nog eens geleverd in prachtig FEBO-inpakpapier.

Raymond van Barneveld in de wintercollectie. / FEBO

Barney voelt zich best een beetje vereerd dat hij deze keer niet als dartkoning, maar als model aan de slag mocht. “Winter of niet, winnen kan altijd. Daar is FEBO's haute friture het bewijs van. Ik ben daarom vereerd dat ik als hulpsint het goede woord (of de goede kleding) mag verspreiden.”

En de prachtige slofjes. / FEBO

Directeur FEBO, Dennis de Borst: “Afgelopen jaar kwamen we voor het eerst met FEBO Fashion en dat was een regelrechte hit. Daar waar zowel onze voetbal als festival geïnspireerde collectie volop het straatbeeld sierden, plof je nu ook in stijl op de bank.”

De muts uit de wintercollectie van FEBO. / FEBO

De lijn is ook nog eens prima geprijsd: een paar hippe sokken heb je al vanaf 9.95 euro en de broek en trui zijn 34.95 euro.