Shape Shifters veranderen kijk op onze kleding

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle.

Hoe ben jij vanochtend de deur uitgegaan? Welke vorm krijgt jouw lichaam dankzij jouw outfit, en wat is überhaupt de functie van je kleding? Shape Shifters zijn designers die hun werk tijdens de Dutch Design Week presenteerden, tijdens de expositie Modebelofte. Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat de Brabantse stad Eindhoven eind oktober opnieuw voor 200 procent was getransformeerd tot een design-stad. En laat deze overdaad aan design voor mij als trendwatcher een soort drug zijn. Ik wil het allemaal opsnuiven.

Shape Shifters, oftewel gedaanteverandering: dat was het thema van Modebelofte 2018. Terwijl de wereld op allerlei vlakken verandert, is het niet ongewoon dat de manier waarop we naar kleding kijken mee verandert. De Londense fashion designer Sinéad O’Dwyer is hier een voorloper in. Ze maakte een mal van het lichaam van haar vriendin Jade Bruce Linton, dat uiteindelijk de exacte vorm is geworden van haar zijden lingerie ontwerp. Het lichaam vormt het kledingstuk, in plaats van andersom. O’Dwyer in een interview met Dazed: „My collection started as an exploration of how you perceive your body versus the reality of what it actually looks like.”

Ook Pierre-Louis Auvray is een shape shifter. Middeleeuws worstelen is het thema van zijn collectie. Op zowel lage als hoge niveaus wordt er geworsteld. Auvray heeft zijn kleding zo ontworpen dat zelfs de meest gespierde vrouwen op aarde het kunnen dragen. Je kunt je voorstellen dat de vormen van het lichaam veranderen in enorm gespierde gedaantes, wanneer je Auvrays ontwerp draagt. Fashion designers O’Dwyer en Auvray zijn eigenlijk twee uitersten van elkaar; van het pure lichaam dat de vorm bepaalt, naar enorm gespierde, sexy silhouetten van mannen en vrouwen, die dankzij fashion ontwerp zijn gecreëerd.

Heb je wel eens kleding gedragen, gemaakt van rolluiken en paraplu’s? Fashion designer Marie Sloth Rousing bekijkt de vormen van het lichaam vanuit een ander perspectief. Rousing: „Zouden we een andere verwachting moeten hebben van kleding?” Met haar collectie ‘Transformable Wardrobe’ geeft ze meer leven aan kleding doordat het beweegt. Een rolgordijn kan omhoog en omlaag. Onze verwachting van kleding wordt ter discussie gesteld en vooral: de invloed van de vorm.

Duidelijk is dat jonge fashion designers vanuit een andere hoek naar het ontwerpproces kijken. Als we een ding niet kunnen ontkennen is het dat vormen overduidelijk aan het veranderen zijn. Hoe denk jij dat jouw lichaamsvorm er over tien jaar uitziet, nadat jij je outfit uit de kast hebt getrokken?