Recyclen met Coca-Cola, ook op festivals

Coca-Cola is flink zichtbaar op festivals en bij klanten als cateraars. Het gaat over meer dan alleen feesten en drankjes verkopen.

Hoe prachtig zou het zijn als elk flesje Coca-Cola dat je in het restaurant van je werk of je opleiding koopt in een vorig leven ook een flesje Coca-Cola, Sprite of Fanta was? En in een volgend leven weer? Dat al het PET-plastic dat je weggooit op een festival of in een pretpark, ook weer volledig wordt hergebruikt?

OPEN gesprekken

Voor veel medewerkers bij Coca-Cola is duurzaamheid een belangrijk thema. Zij zijn hier dagelijks mee bezig, want duurzaamheid niet na het in de markt brengen van de verpakkingen. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk dat verpakkingen terugkomen en worden hergebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe PET-flessen. En door samen te werken kom je verder. Coca-Cola startte vorige week met gesprekken over duurzaamheid onder de naam OPEN. Tijdens OPEN gaat Coca-Cola in gesprek met klanten, studenten, experts, journalisten en opiniemakers over thema’s als suiker, zoetstoffen en verpakkingen. De dialoogreeks, op een mooie locatie in Rotterdam, duurt nog tot en met vrijdag en biedt Coca-Cola én de branche nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid. Na OPEN worden de gesprekken in kleinere sessies voortgezet.

Ambities voor 2025

Vorig jaar presenteerde Coca-Cola ‘This Is Forward’, het duurzaamheidsactieplan met daarin diverse ambities voor 2025. Een aantal van de belangrijkste doelstellingen op het gebied van verpakkingen zijn: 100 procent van alle verpakkingen terugkrijgen voor hergebruik en alle PET-flessen moeten voor tenminste 50 procent uit gerecycled plastic (rPET) bestaan. Er wordt dan dus minder nieuw plastic gebruikt. En Coca-Cola in Nederland is goed op weg, want die tweede doelstelling zal in de loop van 2019 al worden behaald. De ambities draagt Coca-Cola graag uit, waar dan ook. Daarom: twee voorbeelden.

Festivals

Coca-Cola is veel op festivals te vinden. Met een uitgebreid assortiment aan drankjes zoals Coca-Cola, Chaudfontaine en Fuze Tea. Maar ook om meer aandacht te vragen voor duurzaamheid en het recyclen van verpakkingen. Dat gaat er bij de festivalganger wel in, ziet Anouk van den Broek, bij Coca-Cola Nederland verantwoordelijk voor merkactivatie en sampling: „Urban cycling is onder jongeren heel hip. Daarom hebben wij bijvoorbeeld Sprite-bikes laten ontwikkelen. Als een festivalganger via een advertentie een Sprite bestelt, krijgt hij het gekoelde drankje door ons team -gekleed in een t-shirt van gerecycled PET-, per fiets afgeleverd.” Verduurzaming van festivals is door de vele betrokken partijen een hele uitdaging. Juist Anouk en haar teams willen een actieve rol spelen. „Coca-Cola heeft het initiatief genomen tot een overleg om met alle partijen afspraken te maken om de inzameling van onze verpakkingen te organiseren.”

Derk van de Luitgaarden.

Bedrijven / cateraars

Niet alleen op festivals, ook bij veel bedrijven en cateraars waarmee Coca-Cola samenwerkt staat circulariteit op een prominente plek op de agenda. Derk van de Luitgaarden, Senior Manager National & Key Accounts bij Coca-Cola European Partners Nederland, is veel in gesprek over het belang van hergebruik van grondstoffen en verpakkingen. „Sommige klanten zijn zeer bevlogen met het onderwerp bezig. Horecagelegenheden als Circl aan de Amsterdamse Zuidas en Greenhouse in Utrecht zijn mooie voorbeelden. In Circl schenken ze bijvoorbeeld bier van regenwater. Best wel lekker!”

'Het kan nog beter'

Van de Luitgaarden ziet een positieve trend: veel klanten nemen zelf het voortouw als het om hergebruik en verpakkingen gaat. „Maar we proberen de hele keten mee te nemen. Als consument zie je van het hele proces alleen de voorkant: je gooit papier bij papier en plastic bij plastic. En laten we eerlijk zijn, dat kan hier en daar nog wel beter. Daarom proberen wij samen met de cateraars de consumenten ook meer bewust te maken van het belang van afvalscheiding op het werk en in de bedrijfskantine.” ERIK JONK

Dinsdagmiddag (20 november) kun je OPEN volgen via Metro’s Instagram-stories. Het gesprek gaat over verpakkingen en recycling. Stel je vraag aan Coca-Cola tijdens de take-over.