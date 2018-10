Slapen als een baby? Zo doe je het!

Denk je soms verlangend terug aan die zorgeloze slaap die je als kind genoot? Goed nieuws: er zijn wat trucjes om ook nu nog een babyslaapje te doen. Zet je vooroordelen wel even aan de kant.

We weten het allemaal, maar 'vergeten' het ook snel. Het blauwe licht van je smartphone of laptop is funest voor een goede nachtrust. De meeste toestellen hebben tegenwoordig een nachtfunctie die een gele waas over je scherm tovert. En heb je ’s avonds nog zin in een kopje koffie, dan is het beter te kiezen voor decafeïne om slapeloosheid te vermijden.

Beter slapen?

Als dat niet helpt, is het misschien tijd voor een radicalere aanpak. Een flesje melk voor het slapengaan klinkt fout, maar is blijkbaar zeer effectief. In de Amerikaanse realityshow ‘Vanderpump Rules’ getuigt een vrouw over het kalmerende effect van een fles met melk en honing.

De babyexpert Harvey Karp staat bekend om zijn ‘the 5 S’s’-techniek.

Stop jezelf voor het slapengaan helemaal in (swaddling). Er bestaan tegenwoordig verzwaarde dekens die dat effect moeten vergroten. Slaap op je buik (stomach) of zij (side) voor een betere nachtrust. Zuigen (sucking) aan een flesje of op je duim zou vervolgens kalmerend werken. Of wat dacht je van slapen in een hangmat? Door de wiegende beweging (swinging) val je makkelijker in slaap. Ten slotte is er nog sussen (shushing). Misschien kan je partner je wel wat geruststellende woordjes influisteren? Er zijn ook speciale podcasts en playlists die je helemaal tot rust doen komen.

Als je de slaap echt niet kan vatten, blijf dan niet gefrustreerd in je bed liggen. Sta op, lees een boek en doe een kalmerend wandelingetje.