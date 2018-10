Ouderwetse kunst traag: we willen interactie + Insta

Millennials willen Instagrammen en daar spelen musea handig op in: dat is de tendens als we het artikel van de NOS dinsdagochtend lezen. Maar waarom kunnen we niet meer van ‘normale’ kunst genieten en is dit wel echt altijd het geval? Metro vroeg verder!

'Millennial echt wel ingelezen'

Met de Museumnacht in aantocht heeft Jordy den Haan, persvoorlichter van Museumnacht Amsterdam het artikel ‘Museu zoeken millennial, die weer een leuk plaatje voor Insta zoekt’ van NOSop3 met grote belangstelling gelezen. „Maar door te denken dat we de millennial naar het museum kunnen trekken door een leuke muur neer te zetten, doen we ze wel een beetje tekort”, zegt hij lachend als we hem spreken over de Insta-trend. De millennial is volgens Den Haan echt wel ingelezen en onderlegd, „maar er is inderdaad wel een interactieve trend gaande in de kunstwereld.”

Instagrammer bij Actie <-> Reactie - 100 jaar Kinetische Kunst in de Kunsthal Rotterdam. / Instagram @elsxitalianer

Actie <-> Reactie - 100 jaar Kinetische Kunst

En dus ook in de musea in Nederland, Den Haan kan een hele rits aan Instagram-waardige musea opnoemen. De tentoonstelling Actie <-> Reactie – 100 jaar Kinetische Kunst bijvoorbeeld, die sinds een week te zien is in de Kunsthal Rotterdam. „Maar die tentoonstelling hebben wij absoluut niet geïntroduceerd met het doel om Instagram-liefhebbers te trekken”, vertelt een woordvoerster van de Kunsthal Rotterdam als we hen bellen over dit onderwerp. „Wij maken onze keuzes voor tentoonstellingen met het idee om een kunststroming, collectie of kunstenaar uit te lichten, niet met het idee om meer volgers of likes op Instagram te krijgen. Maar we merken wél dat er meer gedeeld wordt op Instagram tegenwoordig."

Een Instagrammer in Het Tropenmuseum Amsterdam, bij de tentoonstelling Cool Japan. / Instagram @borelely

Instagram = booming

Kunsthal Rotterdam benadrukt dat de nadruk daarbij nu heel erg op musea gelegd wordt. „Maar het is natuurlijk een gegeven dat Instagram booming is en dat steeds meer millennials – maar ook oudere mensen – op Instagram zitten. Daar profiteren ook de musea van, maar we spelen er niet perse op in. Een kunstinstallatie werkt goed op beeld, dus het is best logisch dat veel foto’s van onze tentoonstelling kinetische kunst op Instagram verschijnen. Zo’n installatie zorgt nou eenmaal voor een lekkerder plaatje dan een selfie naast een schilderij. Maar als je het mij persoonlijk vraagt zou ik het juist leuk vinden als men de telefoon even weglegt.”

Metro's Daisy Heyer met vriendin bij de speciaal voor Instagram gemaakte expositie Plant Pop in Londen. / Instagram: @daisyheyer

„Probeer je zintuigen weer eens te laten werken als je een tentoonstelling betreedt”, vervolgt de woordvoerster. „Niet dat je je telefoon helemaal niet meer mag gebruiken, maar probeer zo’n tentoonstelling eerst met je eigen ogen te bekijken. Ga voelen en ervaar weer, in plaats van alles door het kleine kader van je telefoon te bekijken.”

Instagrammer bij Actie <-> Reactie - 100 jaar Kinetische Kunst in de Kunsthal Rotterdam. / Instagram @Zenaklaps

Opstapje naar 'normale kunst'

De woordvoerster van Kunsthal Rotterdam zou graag zien dat de millennial door hun Instagramwaardige foto’s van kunstinstallaties ook wat meer getrokken wordt naar iets minder interactieve kunst. „Een mooi schilderij zoals een werk van Rembrandt is fenomenaal als je er langer naar kijkt. Die details, het maakproces… Daarvoor moet je juist af en toe iets langer de tijd nemen en je mobiel wegleggen.”

Instagrammer bij het Los Angeles County Museum of Art. / Instagram @emanuellamaria_

Den Haan is het daar mee eens, maar denkt dat zo’n Instagramwaardige tentoonstelling of zijn eigen Museumnacht Amsterdam wellicht gewoon een handig instapmoment is voor jongeren om überhaupt naar musea te gaan. „Het is misschien wel fijn om niet zo hoog te beginnen. Je kun het een beetje vergelijken met films: vaak gaan mensen ook een paar keer naar een film in Pathé voordat ze terug te vinden zijn in het filmhuis. Op die manier werkt het en trek je nieuwe mensen."

Hij vervolgt: „Met Museumnacht Amsterdam geven we bijvoorbeeld de kans om na die nacht nog een keer gratis naar een museum te gaan tot 31 december. Zonder drankjes, silent disco en gekke activiteiten en gewoon in het daglicht. We zien dat dat herhaalbezoek de laatste jaren alleen maar toeneemt en zeker in de categorie 18 tot 25-jarigen. Dan was dat interactieve dus een mooie stap om de millennial naar de musea te trekken!”

Actie <-> Reactie - 100 jaar Kinetische Kunst in de Kunsthal Rotterdam, kunstwerk ‘Pénétrable de Lyon’ / Fred Ernst

Waarom zo interactief?

Maar waarom is het niet meer genoeg om een museum met schilderijen te bezoeken en gewoon lekker te kijken? Den Haan: „Persoonlijk denk ik dat dat gewoon komt omdat we heel snel verveeld raken. We hebben tegenwoordig zoveel prikkels en impulsen; ouderwetse kunst is te traag. We willen snel aan ons trekken komen en dus ook sneller geprikkeld worden door wat we zien. Daarom gaan we op zoek naar dit soort tentoonstellingen waarbij dat vlot gebeurt. En ja, dat willen we vastleggen maar dat dat iets van deze tijd is vind ik een beetje overtrokken. Bij de Mona Lisa staan ook al jaren mensen te drinken voor een goede foto. We willen gewoon graag delen wat er in ons leven gebeurt en zitten vastgeroest aan ons telefoontje. En daar moeten we helaas maar gewoon mee leren leven.”