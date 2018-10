Je gezondheid bijhouden in een app: nuttig of niet?

Maud is begonnen aan haar nieuwe studie Media en Cultuur, waar ze wordt ingedeeld in een groepje met Rochella. En Rochella heeft iets raars, maar Maud kan niet peilen wat. Rochella is lyrisch over haar 'vriendje' en heeft Maud al meerdere keren gezegd dat ze absoluut met haar en haar 'vriendje' die ook dj is mee moet naar ADE. Rochella neemt Maud mee naar het Volkshotel waarbij ze eindelijk kennis maakt met Rochella's vriendje. Tot haar grote schrik blijkt ze Rochella's vriendje maar al te goed te kennen. Het is Levi…

Zal ik hem slaan? Zal ik wegrennen? Of zal ik doen alsof er niks aan de hand is? Normaal heb ik best mijn woordje klaar, maar nu sta ik erbij als een mak lammetje. Het zweet breekt me uit en ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb geen zin in heisa. Ik wil Rochella niet voor het blok zitten, maar het liefst had ik die grimas gelijk van Levi zijn kop geslagen.

,,Maud was het toch? Wij hebben elkaar al eens eerder gezien toch” zegt Levi dominant. ,,Oh, daar wist ik niets van af? Dat is toevallig! Nou supergezellig Maud gaat dus mee, toch Maud?," zegt Rochella opgewekt. Ik kan dit toneelstukje niet langer meespelen. ,,Nou daar moet ik nog even goed over nadenken, ik weet niet helemaal zeker of ik kan. Het spijt me maar ik ben een belangrijke afspraak vergeten, ik moet ook gaan.” Ik draai me om en vlucht het Volkshotel uit.