Hoe zorgen we ervoor dat we meer bewegen?

Veel Nederlanders denken genoeg te bewegen. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Uit bevindingen van de Gezondheidsraad blijkt namelijk dat meer dan 40 procent van de Nederlanders niet vaak genoeg van de bank komt. Sinds vorig jaar luidt het nieuwe advies van de Gezondheidsraad: Elke week twee keer actief sporten, minimaal 150 minuten matig intensief bewegen en niet te veel stilzitten. Duidelijk is dat we dit bij lange na niet halen. Wat kunnen we doen om hier verandering in te brengen?

De kleine dingen

Een goed punt om te beginnen is volgens gedragsdeskundige Hanneke de Bruin, te erkennen dat je te weinig beweegt. „Vervolgens is het belangrijk om vanuit je eigen dagritme te zoeken naar activiteiten die bij jou passen. Meer bewegen werkt alleen als je het doet vanuit je eigen motivatie, niet omdat een familielid, partner, of werkgever het van je vraagt.”

Het zit volgens de Bruin in de kleine dingen. „Stap een halte eerder uit als je met het openbaar vervoer reist, zodat je nog een stukje kunt lopen naar je werk; parkeer de auto wat verder weg, spreek met je collega’s af om elk half uur even te bewegen. Haal samen koffie, neem nooit de lift, en vermijd roltrappen.”

Stimuleren helpt

Deze kleine handelingen kunnen al veel schelen, zo weten ook onze lezers. Gevraagd naar wat zij doen om iedere dag in beweging te komen, passeerden ook bovenstaande tips de revue. Net als het nemen van een hond, het gebruiken van een Fitbit, en een verplicht half uurtje wandelen tijdens de lunch.

„Naast dat we te weinig bewegen, zitten we ook te veel. Voor mensen met een zittend beroep kan het wellicht lastig zijn hier verandering in te brengen. Maar het is goed mogelijk hier op kantoor en thuis verandering in te brengen.” Zo kun je je werkgever vragen om een verstelbaar-bureau waar je aan kunt staan. Is dit niet mogelijk dan zijn er misschien wel sta-plekken in de bedrijfskantine waar je naartoe kunt wandelen. „Of spreek met je collega’s af allemaal de trap te nemen, en spreek elkaar erop aan als iemand dit niet doet. Elkaar stimuleren helpt enorm.” Verder zou je in plaats van te mailen naar je collega ook even naar hem of haar toe kunnen lopen.

De Bruin benadrukt dat het van belang is om te kijken naar wat voor jou mogelijk is. “Als receptionist kun je mensen bijvoorbeeld verwelkomen door op te staan en ze een hand te geven. Een advocaat die tijd moet schrijven kan bij elke 20 minuten even gaan staan en rekken en strekken.”

Put jezelf niet uit

Het lijkt erop dat we wel weten hoe we meer kunnen bewegen, we vinden het echter moeilijk hier daadwerkelijk mee te beginnen. De Bruin schreef erover in het werkschrift ‘Ik wil moet kan meer bewegen’. „Het werkt alleen als je haalbare doelen stelt. Put jezelf niet uit, want dat is moeilijk vol te houden. Dus als je op de achttiende verdieping werkt, neem dan voor de eerste verdiepingen de trap, om vervolgens pas voor de laatste verdiepingen de lift te pakken.”

“Ik ben zelf ook geen fan van de sportschool, daarom zorg ik ervoor dat ik fiets, en wandel. Ik ben nu met jou aan het bellen en terwijl ik dat doe loop ik rond. Daarnaast zet ik om de 30 minuten een timer op mijn telefoon, als die afgaat weet ik dat ik op moet staan van mijn werk en in beweging moet komen. Zoals ik zei: Het zit in de kleine dingen” aldus de Bruin.