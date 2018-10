Het leukste cadeau voor de feestdagen: Twerk Pong

Maud heeft besloten Rochella het voordeel van de twijfel te geven. Ze kan haar nieuwe vriendin nog niet helemaal peilen, maar heeft er voor gekozen om haar mond te houden over het voorval tussen haar en Levi. Maud en Rochella hebben een leuke avond in De Marktkantine. Maar nadat Maud een drankje van Rochella heeft aangenomen gaat het helemaal mis. Ze is wakker geworden in een vreemd bed en kan zich nog maar weinig herinneren...

Als ik wakker word is er niets dat ik herken. Het lijkt bijna alsof ik in de IKEA lig. De kamer waar ik lig lijkt zo weggelopen uit Pinterest. Overal planten en gouden accessoires. Er hangen fotolijsten aan de muur en in de hoek staat een té mooie roze velvet stoel. Ik lig in een tweepersoonsbed onder een roze zijden deken. De kamer bevalt me wel, maar het feit dat ik niet weet waar ik ben en hoe ik hier ben gekomen maakt me angstig.

Mijn hoofd voelt zwaar en mijn lichaam slap. Ik heb een droge keel en ben een klein beetje misselijk. En ik heb het koud, ijskoud. Ik lig in mijn topje van gisteravond en mijn Calvin Klein-slipje. Mijn zwarte rokje en panty liggen verfomfaaid op de grond. Even ben ik bang dat ik met een jongen naar bed ben gegaan, maar de kamer waarin ik lig doet zo vrouwelijk aan, dat ik niet kan geloven dat dit de kamer is van een man.