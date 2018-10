Drie coole tips voor 'n opfrisbeurt van je interieur

Mócht het je zijn ontgaan: het is oktober woonmaand! De dagen worden alsmaar korter, we blijven zelf weer wat langer binnen en dus vinden we tijd om wooninspiratie op te doen.

Daarvoor moet je toch je huisdeur achter je dichttrekken als je deze maand nog een woonbeurs wilt bezoeken. Echter: online is er natuurlijk ook de nodige wooninspiratie te vinden. Metronieuws.nl zet daarom in samenwerking met MADE.com-wooninspiratie drie najaarsideeën op een rij. Onder de tips vind je ook hoe je de opgedane inspiratie met korting kunt omzetten in een nieuw, fris of misschien wel sprankelend interieur.

1 Verlichting in de spotlights

LED-verlichting is dé verlichting van dit seizoen. Voor wie LED nog als relatief nieuw klinkt, het werd een halve eeuw geleden al uitgevonden. Hoe dan ook, LED-lampen kunnen je interieur bijzonder sfeervol maken terwijl je nog eens duurzaam bezig bent ook. Om het bij het seizoen te houden: ga je een beetje creatief met LED-verlichting om, dan creëer je zomaar (en helemaal zelf) een knusse, herfstachtige ambiance.

2 Housewarming

Zoek je een interieur met zachte kleuren dit najaar? Je hebt geluk. Ook pasteltinten doen het namelijk – volgens de deskundigen dan – bijzonder goed. Je hoeft je bepaald niet te schamen voor een zachtroze schapenvacht op de vloer, linnen beddengoed in melancholisch paars of keramiek in babyblauw of citroengeel. Combineer dit kleurenpalet vol klassieke herfsttinten met intrigerende retro stijlen en je hoort er helemaal bij.

3 Laat je huisdier schitteren

Kattenplaatjes? Daar moeten we het even over hebben natuurlijk. Tegenwoordig brengen we tenslotte naar hartenlust onze tijd door op Instagram – al scrollend langs de zoveelste meme van internethit Grumpy Cat. In ieder huisdier schuilt een Instagram-bekendheid, al vereist het perfecte plaatje wel wat artistieke actie. Zolang je geliefde viervoeter uitsluitend luistert naar ‘zit’ en ‘braaf’ bieden stijlvolle accessoires de oplossing. Zet je furry friend direct in de spotlights met een contrasterende kleur: een Kyslerbed voor huisdieren in turkooisblauw laat zelfs je golden retriever bijvoorbeeld extra schitteren. Combineer het met een Archievoerbak in marmer (dit materiaal is niet meer weg te denken in een modern interieur) en de likes stromen binnen.

