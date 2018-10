Banksy-werk vernietigt zichzelf na miljoenenbod

Een kunstliefhebber die dacht een beroemd werk van de kunstenaar Banksy binnen te hebben gesleept kwam van een koude kermis thuis: toen hij het doek Girl with Balloon voor ruim een miljoen euro op een veilig kocht, vernietigde het kunstwerk zichzelf.

Versnipperd

Het bekende doek van de kunstenaar was één van de meest gewilde projecten bij een veiling in Sotheby's, Londen. Het werk zou volgens de Financial Times een waarde van tussen de 200.000 en 300.000 euro hebben, maar veel mensen wilden het zo graag hebben dat het uiteindelijke bod veel hoger werd: meer dan een miljoen pond (1.1 miljoen euro).

Maar toen de koper dacht het kunstwerk 'binnen' te hebben, werd het boek versnipperd door een ingebouwd mechanisme in de lijst. Tot grote verbazing van alle aanwezigen.

De 'grap' van Banksy zorgt voornamelijk voor verbijstering. ,,We zijn door Banksy in de maling genomen", meent de veilingmeester. ,,We hebben dit nog nooit eerder meegemaakt en zijn aan het uitzoeken wat dit voor de veiling betekent."

Niet zo erg

Volgens menig kunstkenner is het verwoeste Banksy-werk niet eens zo erg, maar juist een pluspunt voor de koper, omdat de repen stof nu meer waard zouden zijn door de grap van Banksy. Of de koper het daarmee eens is (en of hij nog steeds verplicht is te betalen) is nog niet bekend. ,,Over dat laatste zijn we nog in gesprek", aldus de veilingmeester. ,,Hij is even verrast als wij."

