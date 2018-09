Renske Mennen: Mode en seks zijn als water en vuur

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle. Deze week: Rihanna wil met haar collectie ‘zelfvertrouwen en kracht’ onder vrouwen aanmoedigen. No matter hoe je eruit ziet.

De modewereld en seksualiteit is en blijft als water en vuur: ze houden van elkaar, maar het schuurt ook. Hevig zelfs. De afgelopen weken stonden in het teken van fashionweeks en de onderwerpen vrouwelijkheid, gelijkheid en seksualiteit stonden duidelijk in de spotlights. Na de #metoo-discussie van begin 2018 zijn nieuwe grenzen opgezocht. Zowel op de catwalk als backstage.

Zo presenteerde Rihanna haar Savage X Fenty-collectie. Ze werd geprezen voor het breken van traditionele moderegels. Het Tanzaniaanse model Flaviana Matata tweette bijvoorbeeld: „Rihanna is the Queen of diversity and inclusion.” Dat haar lingerielijn voor alle lichaamsmaten, kleuren en vormen is, was niet te missen tijdens haar show. Zelf het 22-jarige hoogzwangere model Slick Woods liep mee - veertien uur na de show beviel ze van een zoontje. Rihanna wil met haar collectie ‘zelfvertrouwen en kracht’ onder vrouwen aanmoedigen. No matter hoe je eruit ziet.

Maar er waren meer shout-outs naar de power of the sex. Zo liep het Argentijnse model Valeria Garcia met een borstkolf over de Londense catwalk tijdens de show van Marta Jakubowski en stond de fashion show van Roland Mouret in het teken van erotiek. De #metoo- en #timesup- beweging heeft hem juist geïnspireerd om erotiek te gebruiken als een manier om vrouwelijke kracht uit te beelden. Het is interessant om te zien dat het vrouwelijk lichaam niet bedekt wordt, maar juist wordt benadrukt.

Toch is naaktheid opnieuw benaderd als iets vernederends. De 27-jarige Edie Campbell loopt al jaren model voor modehuizen als Burberry, Chanel en Alexander McQueen. Tijdens het vorige seizoen van New York Fashion Week begonnen enkele designers met het opzetten van privé-kleedruimten. BBC Radio 4 vroeg haar deze week in een interview hoe het was om backstage naakt te zijn terwijl er een team van make-up, haar, stylisten, PR en de pers om haar heen stonden. „I realised how bizarre and uncomfortable it was, and in a way humiliating.”

De storm rondom seksualiteit, vrouwen en rechten is dus duidelijk nog niet gaan liggen. Eigenlijk is het heel simpel. Wanneer je hout schuurt kom je altijd uit bij een nieuwe frisse laag zonder krassen. Zo gaat het in de modewereld ook. Schuren zorgt voor verandering en vernieuwing. Dat schuren is nog in volle gang, maar een ding is zeker: deze nieuwe mode-laag bevat in elk geval een hoop power. The Power of the Sexe.