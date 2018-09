De cultuurorkaan in modewereld raast verder

„That girl is a tomboy” komt luid uit de speakers. Ik zie meiden waarvan het lichaam ogenschijnlijk is ingetaped. De contouren van het vrouwenlichaam komen nog duidelijker naar voren. Het woord ‘Romance’ verschijnt in neonkleur. Als ik mijn ogen verder laat rollen zie ik „Rebel of the ball” en „Prisoner of Love”. De runway show Lost Angeles van Zoe Karssen tijdens de Amsterdam Fashion Week is een feit.

De onstuimigheid in de beelden tijdens de show veroorzaken een „dark type of paradise”, zoals Team Peter Stigter het omschrijft. Het open uitdragen van gedrag en cultuur lijkt te worden doorbroken, maar de krachtige wind die door de palmbomen heen raast maakt duidelijk dat de orkaan nog niet is gaan liggen. De trend van het sereen samensmelten van mensen en hun ideeën is nog in ontwikkeling. En dat zien we maar al te goed terug in de modewereld.

Neem bijvoorbeeld de drie Chinese designer labels JNBY, Particle Fever en Angel Chen. Zij hebben hun debuut gemaakt met hun spring-summer collectie 2019 tijdens de New York Fashion Week. Dit is een overduidelijke vermenging van de oosterse cultuur met het westen. Het is niet helemaal nieuw meer dat diversiteit in culturen wordt gevierd, maar wel dat deze merken zichzelf voor het eerst presenteren tijdens een NYFW. Liefde voor hetgeen dat anders is, dat we niet kennen: dat komt steeds meer naar de voorgrond.

Hate Couture

Maar de onstuimigheid van de samensmelting wordt op meer ironische manieren duidelijk. „I want to be loved by you” komt uit de speakers bij de onlangs gelanceerde campagne van Diesel. In plaats van de modeterm Haute Couture heet hun laatste collectie Hate Couture. Niet omdat Diesel mensen haat, maar het is juist een protest tegen iedereen die dat wel doet. Teksten als ‘Bad Guy’, ‘Fuck You Imposter’ en ‘Faggot’ komen groots terug in hun collectie. Om de boodschap als een overtuigend statement te presenteren, zijn de meest ‘gehate’ artiesten van het moment de gezichten van hun campagne, zoals Nicki Minaj. Na een haattweet over Nicki reageert Diesel: „We’re here to support anyone who’s getting hated on, and Nicki is one of them.”

In de onstuimigheid die te zien is in de beelden van Los(t) Angeles, wordt er door merken vanuit alle kanten tegen haat en cultuurverschillen gebokst. Het wordt tijd voor een nieuwe fase. Eentje waar het nummer “I am loved by you” de campagnes regeert.

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle.