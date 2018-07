Mode raakt diepe gevoelens

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle.

Mode is meer dan wat stoffen in verschillende vormen, texturen en kleuren. Het is een gevoel. Maar vooral ook een manier om dit te uiten naar de ander. Ik heb het zeer zeker niet over ‘live-love-life’-achtige taferelen, maar over een gevoel dat diep vanbinnen zit. We stellen ons steeds kwetsbaarder op naar de buitenwereld. Modeontwerpers zoeken hierin uitersten op. Ultiem verdriet, maar bovenal ook ultiem geluk.

De Belgische menswear designer Emilie Thirion heeft onlangs haar nieuwste collectie gepresenteerd tijdens Fashionclash Festival in Maastricht. Onder Instagrambeelden van haar collectie staan de hashtags #underdepression en #mentalhealthawareness. Bij een van de ontwerpen staat: ‘There’s no question of seeing it coming. It’s already there’. Met twee zinnen raakt ze de kern van haar doel. „Met mijn werk wil ik bewustheid creëren rondom depressie”, vertelt Thirion. „Het gevoel van langzaam wegvagen kan tot twee dingen leiden: je verandert in een verdrietige clown, of het eindigt helemaal. Ik heb de absurditeit willen illustreren via mijn collectie.” Ze voegt er nog aan toe: „Welcome to my clownesque egotrip.”

'Stof' tot nadenken

Heftig wel, als je doorhebt dat ze een extreem gevoel heeft vertaald in haar collectie. Het creëert in elk geval ‘stof’ tot nadenken, en helpt het taboe om te praten over depressie weg te vagen. Lijnrecht tegenover dit gevoel staat een ultieme positieve en vrolijke mood. Ook dit wordt op extreme manieren geuit in mode. Werp een blik op de Facebook-pagina van fashion designer Bas Kosters, en je wordt overladen met het woord HOPE. Zijn collectie met de naam ‘Dear Sir/Madam: HOPE’ werd onlangs gepresenteerd tijdens het mode event WE MAKE M-ODE in Amsterdam. Bas Kosters: „HOPE stands for cherishing your dreams, they can become a reality. And see light at the end of the tunnel, or at least want to see it. HOPE stands for a fresh start, a rebirth, the sunny side up, but also: ‘I should have known better’. HOPE stands for a leader, or someone who sells you a dream. HOPE represents your ideals that you share and fight for.”

Mode gaat van diepe depressieve gevoelens tot een overdosis aan hoop. Het zijn gevoelens die wij als mensen hebben, en waar we met elkaar open over willen kunnen zijn. Designers vertellen het verhaal van wat de samenleving bezighoudt. Mode raakt dus niet enkel je lichaam aan. Het raakt je hart.