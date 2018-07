Metro's tips om deze tropische dagen door te komen

We kunnen er niet meer omheen: de temperatuur stijgt in Nederland naar tropische hoogtes en dat gaat de komende tijd ook nog wel even zo blijven. Vraag blijft: wat zijn nou dé trucs om die hitte gepast te tackelen? Metro geeft vijf tips.

Pas je eet- en drinkgewoontes een beetje aan

Er zijn een paar handige trucs op het gebied van eten en drinken om de hitte nét een beetje aangenamer te maken. Zo kan je flesjes water het best in de vriezer koelen, zodat ze een stuk langer koud blijven (en met bijvoorbeeld munt en citroen erin is het ook nog eens aantrekkelijker om een hoop te drinken!). Het is trouwens wel een fabeltje dat ijskoud water de dorst beter lest: kruidenthee zou zelfs eerder voor afkoeling zorgen. Mocht je overigens enigszins klaar zijn met ‘gewoon’ water of thee, is kokoswater een fijn alternatief.

Veel drinken is sowieso een behoorlijke must: mocht je daar moeite mee hebben, is de app Aqualert een aanrader. Dit technische foefje herinnert je precies op de juiste momenten aan dat broodnodige glas water. Wat betreft eten kan het belangrijk zijn om je zoutinname, in tegenstelling tot normaal, juist ietsje te verhogen: via zweten verlies je immers zout, en als je die vochthuishouding een beetje op orde wil houden en je niet al te flauw wil voelen, kan het dus geen kwaad om bijvoorbeeld een kopje bouillon of ansjovis te eten. Ook bepaalde fruitsoorten kunnen je vocht- en zouttekort weer aanvullen: watermeloen is hier het allerbest voor.

Kleding

Misschien een open deur, maar probeer naast luchtige kleding, ook vooral lichte kleding te dragen! Waar wit hitte afstoot, neemt zwart juist hitte op, en geloof ons: dat ga je voelen. Vooral een zwartgekleurd petje wil je écht niet op je hoofd hebben, want daardoor kan je zelfs oververhit raken. Let wel op met verbrandingsgevaar: zo min mogelijk kleding dragen kan misschien wel het fijnst voelen, maar je huid ervaart dat toch als iets minder aangenaam. Ga simpelweg voor wijde kledingstukken.

Pas, wanneer dat kan, je dagindeling aan

Ben je flexibel op het gebied van werk of heb je al vakantie? Probeer dan je dagindeling aan te passen naar het weer. Tussen 12:00 en 16:00 is het op z’n warmst, waardoor je dan het beste zo min mogelijk kan ondernemen. Kies er bijvoorbeeld voor om, wanneer je daar behoefte aan hebt, zo vroeg mogelijk je hardlooprondje te doen. Dan is de warmte nog aangenaam en schijnt de zon niet zo fel. Geen idee wat je met die uren tussen 12:00 en 16:00 moet doen? In Spanje weten ze daar wel raad mee: houd lekker een siësta (jawel, een dutje!). Wanneer je wel moet werken, kan het meenemen van een plantenspuit wonderen doen: zo verkoel je jezelf in no time.

Houd je huis fris

Misschien denk je dat het voordelig is om overdag wat ramen en deuren open te zetten voor een windje, maar feitelijk gezien warmt je huis daar alleen maar van op. Probeer juist alle gordijnen en deuren zo lang mogelijk dicht te houden, zodat de warmte je leefomgeving zo min mogelijk bereikt. Hoe donkerder, hoe koeler. Ook koken en bakken overdag kan bijdragen aan een warmer huis, net zoals het veelvoudig gebruiken van apparaten zoals de tv en verlichting. Wanneer de avond aanvangt kan je overigens alles wél lekker opengooien.

Jezelf letterlijk verkoelen

Het gebruik van de ventilator wordt al tientallen jaren aangeraden om jezelf eens flink wat verkoeling te bieden. Een trucje om dit echter nóg efficiënter te maken is echter iets minder bekend. Zo kan het flink verkoelend zijn wanneer je een bak met ijsklontjes of een bevroren fles water onder je ventilator zet. Dit blaast extra koude lucht je huis in! Daarnaast is een washandje in je nek of op je hoofd altijd fijn. De meeste warmte verlies je via je hoofd, waardoor dit een makkelijke (en goedkope) manier is om jezelf te verkoelen. En oh ja, wat ook werkt als een tierelier: in slaap vallen met natte sokken (wel even een handdoek aan je voeteneind leggen). Wanneer het water uit je sokken verdampt word je huid gekoeld, waardoor je hele bloedsomloop direct afkoelt. Dat wil je!