Kylie Jenner stopt met lipfillers, wie volgt?

Kylie Jenner: telg van de Kardashian-clan, nieuwbakken moeder, koningin van de lipfillers? Dat laatste lijkt tot de verleden tijd te behoren, want de 20-jarige ster postte dit weekend meerdere posts op Instagram waarop haar ‘natuurlijke lippen’ te zien zijn.

Fans reageerden vol lof op de look van Jenner, die daarmee ‘haar oude ik’ opnieuw zou omarmen. Ze zou er bovendien jaren jonger uitzien zonder de dikkere lippen en een goed voorbeeld geven aan haar volgers.

Erg onzeker

Kylie Jenner zweeg lang over de ingreep, maar vertelde in de realityserie Life of Kylie altijd erg onzeker te zijn geweest over haar dunne lippen. Een jongen zou haar hebben verteld dat ze „ondanks haar dunne lippen tot zijn verbazing goed kon zoenen" en dat kwetste haar. Nadat ze eerst lang haar lippen voller tekende door middel van lippotlood, besloot ze na een tijd, voor haar zeventiende, fillers te nemen. En die lijkt ze nu vaarwel te hebben gezegd.

Jaar van de fillers

Het wel of niet hebben van lipfillers is misschien geen wereldnieuws, maar toch werden de lippen van het halfzusje van Kim Kardashian in 2014 veelvuldig besproken. De ster leek in dat jaar een metamorfose te zijn ondergaan, en daar werd veel van gevonden. Het zorgde zelfs voor de geboorte van de redelijk bizarre ‘Kylie Jenner Lip Challenge’, waarbij mensen hun lippen vacuüm zogen in een buisje of glas, en daarmee ‘opgepompte’ lippen kregen.

Cijfers in Nederland

Of de realitysterren en vloggers die enthousiast en losjes vertelden over de ingrepen aan de lippen zorgden voor een stijging van lipfillers, is niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat er een stijging te zien is in het aantal ingrepen. In 2016 werden in Nederland ruim 390.000 ingrepen uitgevoerd met botox en fillers, volgens de cijfers een nog lopende studie van het Erasmus Medisch Centrum. In 2017 waren dat er 400.000 en dit jaar zullen dat er weer meer zijn. Doctors at Soap, een keten van cosmetische klinieken, zag in 2016 een stijging van twintig procent per jaar van het aantal lipfiller-behandelingen.

Bij de lipfillers wordt veelal hyaluronzuur gebruikt, een stofje dat al in je lichaam zit en vanzelf weer wegtrekt: permanente fillers voor cosmetische ingrepen zijn in Nederland verboden.