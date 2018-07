Dit zijn de lekkerste zomerdrankjes van 2018

We snappen het: met dit weer ben je dórstig. En dan vooral een lekker drankje met een zonnig imago gaat er wel in deze dagen. Maar wat zijn nou hét drankje voor de zomer van 2018? Wij kunnen niet kiezen, dus hebben we vijf kanshebbers voor je op een rijtje gezet.

Wijnbier

Winebeer: onze nieuwe favoriet.

Een wijntje of een biertje? Het is vaak een onwijs rotte discussie die je met je vriend/vriendin aan het voeren bent op het terras. Nu niet langer meer, want sinds dit jaar is er Winebeer: wijn en bier ineen!

Hallelujah wij klappen even in ons handjes, want dit drankje is ook nog eens 100 procent glutenvrij (wat bij bier vaak best problematisch is) en bevat geen toegevoegde suikers. Nou, wie hier niet blij van wordt...

Negroni

De Negroni is het helemaal deze zomer. / Colourbox

Lekker stevig en mét gin (voor de liefhebbers): de Negroni. Deze Italiaanse cocktail is deze zomer een van de terrastoppers.

In de cocktail zit naast gin ook vermout en Campari. Je kunt hem op het terras drinken, maar hij is ook verdomde makkelijk zelf in elkaar te flansen. Van alles 30 milliliter, bij elkaar in een glas en even een half minuutje roeren. Tadaa!

Chaudfontaine fusion Limoen & Munt Smaak

Ons favoriete bruiswater met smaakje van Chaudfontaine.

Wij houden van bruisend water en dan vooral met een smaakje. Deze trend is de laatste jaren godzijdank heel goed opgepikt door supermarkten en we juichen nu al helemaal, want onze twee favorietjes in de bruisende wateren met smaakjes (lime en munt) zijn samengevoegd door Chaudfontaine. Die hebben dus een fusion-variant met Limoen & Munt Smaak op de markt gebracht die wij vre-se-lijk lekker vinden.

Americano

De Americano lijkt op de Negroni, maar dan met iets minder alcohol. / Colourbox

Een cocktail die het volgens verschillende bronnen heel goed gaat doen deze zomer (en die best veel van de Negroni wegheeft, maar net iets minder stevig is) is de Americano. De cocktail is gemaakt van zoete rode vermouth, Campari en weer dat lekkere bruiswater. Alleen al als we de ingrediënten horen denken wij alleen maar: zomer, zomer, zomerrrrr! Bestellen dus als je 's avonds een keer op het terras van een cocktailgelegenheid belandt.

Enkel (Hertog Jan)

Het Enkel-bier van Hertog Jan.

Wij houden van witbier en Hertog Jan is met een variant op de markt gekomen die behoorlijk goed in de smaak valt: Enkel-bier. Voor de mensen die een licht biertje lekker vinden, want met 4,5 procent alcohol en een lichtbittere smaak is dit een fijn, toegankelijk biertje. Je kunt het biertje lang nog niet overal krijgen, maar wij verwachten dat daar heel snel verandering in gaat komen.