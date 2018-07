5 originele plekken in de bekendste vakantielanden

Nu de zomervakantie eraan zit te komen is het weer tijd om de populairste vakantiebestemmingen door te nemen. Heel verrassend behoren Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland daartoe. Maar waar moet je nou heen als je van nog (redelijk) onontdekte plekjes houdt, maar wél graag op vakantie wilt naar deze landen? Metro zet vijf originele vakantiebestemmingen in de populairste landen voor je op een rijtje.

Frankrijk - Corsica

Waar de meeste mensen kiezen voor Bretagne of de Cote d'Azur, raden wij aan om dit jaar te kiezen voor Corsica. Het Franse eiland behoort tot de favorieten van Nicolette Kluijver en maakte ons daarom ook nieuwsgierig.

Dit is Bastia, wat ook wel de meest stijlvolle havenstad van Corsica wordt genoemd. / Colourbox

Best logisch dat men dit eiland om op te vreten vindt: er zijn maar liefst twee natuurreservaten die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan: Scandola en Calanche de Piana. Daarnaast kun je je ook uren vermaken in schattige stadjes als Corte en Calvi of een fikse wandeling maken, zoals de beroemde GR20. Wij zijn vooral heel erg fan van de prachtige natuur. Tip!

Een stukje van het prachtige natuurreservaat Scandola op Corsica. / Colourbox

Griekenland - Mykonos

Rhodos, Kos en Kreta zijn natuurlijk al een grote mierenhoop van toeristen in de hete zomers op de Griekse eilanden. Daarom gaan wij liever voor een eiland dat nog iets minder ontdekt is, maar volgens de insiders hard op weg is om het nieuwe Ibiza te worden: Mykonos. Het eiland hoort bij de Cycladen en staat naast de wit met blauwe huisjes de laatste tijd ook bekend om de magische feesten die er gegeven worden.

Blauw met witte huisjes. Als je dit ziet wil je toch meteen naar Mykonos? / Colourbox

Zo draait de creme de la creme van de dancescene deze zomer op het eiland. Denk aan 25 juli de Martinez Brothers in de Alemàgou, iedere zaterdag tussen 7 juli en 25 augustus een F*** Me I'm Famous! Pool Party in SantAnna, vrijdag 3 augustus draaien Pan Pot en Dubfire in Void en 19 juli Armin van Buuren in Cavo Paradiso.

Alemagou Mykonos is één van de bekendste clubs van Mykonos. / Instagram @Alemagou_Mykonos

En dat is nog maar een greep uit het enorme aantal dj's die deze zomer op het eiland draaien. Conclusie: is Ibiza te commercieel geworden, ga dan alsjeblieft naar Mykonos!

Spanje - Bilbao

Barcelona, Madrid, de Costa del Sol, Ibiza... als men naar Spanje gaat kun je de plekken met een beetje geluk al raden. Dat geldt volgens ons niet als je naar Bilbao gaat, de grootste stad van de regio Baskenland. Hier is het werkelijk een paradijs voor kunstliefhebbers (het Guggenheim Museum!), je kunt er fantastisch winkelen of gewoon een dagje heerlijke architectuur bekijken.

Bilbao bij zonsondergang. / Colourbox

Ben je het zat? Dan ben je binnen een poep en een scheet in de kustplaats San Sebastian (met het openbaar vervoer al in anderhalf uur!) waar je kunt genieten van zon, zee en strand. Of ga de andere kant uit naar het Gorbeiako Parke Naturala, waar het opeens lijkt alsof je in de Oostenrijkse natuur rondhuppelt.

Maar het strand van San Sebastian is dichtbij! / Colourbox

Italië - Sardinië

Het land Italië is natuurlijk al tijden populair als vakantiebestemming, maar ook de Italiaanse eilanden stelen steeds meer harten van toeristen. En terecht volgens ons, vooral als we het over Sardinië hebben. Hier schijnt de zee zó mooi te zijn, dat de volgende vakanties alleen maar kunnen tegenvallen.

Cala Corsara in Sardinië. Als je van dit water niet gaat watertanden... / Colourbox

Daarnaast kun je hier superlekker eten (vooral als je een visliefhebber bent) en heeft het eiland een enorm aantal kleurrijke huisjes voor een lekker kiekje op Instagram. Ga dan vooral naar het wijkje Bosa! Verder raden we absoluut aan om een eigen bootje te huren en gewoon lekker te gaan varen. En genieten; dat vooral!

In Bosa, Sardinië stikt het van de gekleurde, superschattige huisjes. / Colourbox

Portugal - Faro

Ja, Portugal is enórm populair. Lissabon staat zelfs op de 2e plek (na Barcelona) van populairste vakantiebestemmingen van 2018. Minder bekend is het Portugese Faro, maar dat wil niet zeggen dat het er minder leuk is. Je kunt er bijvoorbeeld met een bootje op uit, want er is een (hele mooie!) haven in de stad.

Een prachtig plaatje is dit toch, zo'n straat in Faro? / Colourbox

Daarnaast is de stad zelf zeker het bekijken waard. Het oude stadscentrum wordt omringd door een hoge stadsmuur, waardoor het er lekker wandelen is (want schaduw!). De huisjes zijn hier fotogeniek wit en het stikt er werkelijk van de sinaasappelbomen, die je meteen al een lekker vakantiegevoel geven.

Het stikt van dit soort bomen in Faro. / Colourbox

Trouwens, er ís wel een strand in de buurt (Praia de Faro) maar dat raden we niet aan. Als je dan toch reist, ga dan lekker naar een kustplaats als Quarteira. En als je toch aan het reizen bent, pak dan ook Santa Luzia mee. Dat is echt een van de mooiste vissersdorpjes van de Algarve.