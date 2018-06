Hershey's en Reese's komen met eigen slagroom

De echte suikerliefhebbers hoeven we natuurlijk niet uit te leggen wat Hershey's en Reese's zijn: god-de-lijke chocolekkernijen die je rechtstreeks uit Amerika laat importeren als één van je vrienden daar op vakantie is. Of je neemt zelf een paar pakken mee als je in een land bent waar ze deze suikerbommen verkopen. Nou goed nieuws, want binnenkort kun je ook ruimte maken voor twee soorten slagroom van de merken.

Volgens de food Instagrammer Markie Devo komt er namelijk Reese's slagroom en Hershey's slagroom op de markt. Al vanaf de derde week van juli zou je de slagroom moeten kunnen kopen.

Pannenkoek met Hershey's-slagroom

Dat betekent dus dat je een pannenkoek met aardbeien nu kunt finishen met een lekkere dot Hershey's slagroom. En laat ons dat nou een prima lekkernij lijken?!

Heel Amerika staat op zijn kop door de post van Devo, maar of de slagroom ook in andere landen verkocht gaat worden is nog maar de vraag. Sterker nog: er is nog niet door Hershey's noch Reese's bevestigd dat de slagroom er überhaupt komt, maar we hebben goede hoop.