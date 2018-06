Bloeddonaties in ruil voor gratis festival kaartjes

In ruil voor een beetje bloed kun je gratis dansen op twee van de grootste festivals van Oost-Europa waar artiesten als The Script, Jason Derula, The Chainsmokers, Loco Dice, Armin van Buuren en Steve Aoki optreden. Met deze ‘draculakorting’ wil de organisatie van UNTOLD en NEVERSEA festival aandacht vestigen op het tekort aan donorbloed in Roemenië.

De mobiele tranfusie caravans zijn in heel Roemenië te vinden. Foto: Neversea

Denk je aan Roemenië dan denk je misschien al snel aan Transsylvanië en Dracula. De bekendheid van de bloedslurpende Dracula-vampier wordt ingezet om jongeren in Roemenië er van bewust te maken dat het bloedtekort een serieus probleem is. Met de bloeddonatie verricht je dus een goede daad en kun je daarna ook nog eens los gaan op een van de vetste festivals van Europa.

Foto: Neversea

'Dronken bloed' niet mogelijk

Dansen nadat je net een halve liter bloed hebt afgestaan is voor niemand een feestje. De bloeddonaties vinden daarom vooraf plaats in speciale ingerichte centra en mobiele transfusie caravans die verspreid zijn over het hele land. Bloed doneren kan t/m 29 juni en in ruil voor een bloeddonatie krijg je 1 dagticket en korting op een meerdaags ticket cadeau.

UNTOLD festival

De UNTOLD & NEVERSEA Blood Network is vier jaar geleden in het leven geroepen en groeit elk jaar. De organisatie heeft inmiddels al 6.000 leden, zij worden opgeroepen als er bloed nodig is voor hun bloedtype. Het kan natuurlijk zo zijn dat je om medische redenen geen bloed mag doneren. En tja in dat geval heb je een klein beetje pech. Maar dan is er nog wel een andere manier om korting te scoren. Slaag je op de middelbare school met alleen maar tienen? Dan krijg je een gratis 4-daags ticket! Haal je iets minder hoge cijfers dan krijg je alsnog korting op je kaartje.