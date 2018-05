Streetwear: allesbehalve 'murder-suicide'

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle. ‘Streetstyle gaat niet plat over wat er te zien is op straat. Het gaat om de cultuur die erbij hoort.’

Streetwear. Het is geïnfiltreerd in luxury fashion. Niemand ontkomt er meer aan. Het begon met de sneaker, en inmiddels slaan diverse merken de handen ineen met streetstylemerken om volledige collecties te ontwerpen. Ik hou er wel van, de rauwe en ruige invloeden van de hiphopscene en street culture. Afgelopen week lanceerde de Britse online retailer PrettyLittleThing nog een nieuwe collectie in samenwerking met het Amerikaanse urban fashion label Karl Kani. Het Britse merk dat zich normaal erg girly neerzet met een zuurstokroze touch, komt ineens stoer uit de hoek met een ruige collectie.

Niet uniek

Deze collectie is niet puur ontworpen om een miljoen jurken te verkopen, vertelt CEO Kamani van PrettyLittleThing in een interview met Fashionista. „Ik wil dat Karls fans PrettyLittleThing op een andere manier zullen begrijpen na deze collectie, en ik wil dat de klanten van PrettyLittleThing de cultuur van Karl Kani begrijpen en respecteren. Dat is wat het voor mij succesvol maakt.” Deze samenwerking is zeker niet uniek. Een jaar geleden zagen we de eerste samenwerking tussen het Franse modehuis Louis Vuitton en streetstyle merk Supreme. Er waren toen nog een hoop reviews die onbegrip uitspraken. Guy Trebly schreef destijds in The New York Times: „It was the fashion version of a murder-suicide.”

Commentaar of niet, andere merken volgden. Zo is Ikea het afgelopen jaar met Virgil Abloh in zee gegaan: de oprichter van high end streetwearlabel Off-White. Sinds enkele maanden kan Abloh zich trouwens ook artistiek directeur van Louis Vuitton Men’s Wear noemen. Interessant detail als je het mij vraagt. De eerste sneak peek van de nieuwste OFF-WHITE X IKEA collectie staat online. Voor de lancering moeten we toch nog even geduld hebben.

Skateboard

Maar er is meer. Afgelopen april heeft Ikea bijvoorbeeld een eigen skateboard gelanceerd als onderdeel van de limited edition street style collectie ‘The Spänst’, welke is ontworpen door fashion designer Chris Stamp. In een interview met Dezeen zegt hij: „Skating is more than transportation. It’s a culture.” En hiermee raakt hij de juiste snaar. Streetstyle gaat namelijk niet plat over wat er te zien is op straat. Het gaat om de hele cultuur die erbij hoort. Als een merk zegt: ‘hey, wij houden van jullie stijl’, dan betekent dat acceptatie van de cultuur. En dat is waar de streetwear trend over gaat. Over de samensmelting tussen twee werelden dankzij fashion.