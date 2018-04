Wat je wel en niet moet doen voor een summerbody?

Summer is coming! Voor je het weet kan de bikini weer uit je kast. Wil jij last-minute nog een zomerproof lichaam verwezenlijken? Een 30-dagen challenges voor een six-pack, sapjeskuren of een speciale zalf die je je vet laat verbranden, het lijkt misschien verleidelijk, maar al deze wondermiddel gaan je niet helpen om een gezond en fit lichaam te krijgen. ,,Langetermijn denken, planning en bewustwording”, dát is volgens Tom Barten, oprichter van Personal Body Plan het sleutelwoord als het gaat om gezond aan je (summer)body werken.

Metamorfose-foto's

Tom Barten heeft vanuit een persoonlijke drijfveer Personal Body Plan opgezet, waarmee ruim 20.000 mensen aan de slag zijn gegaan. Je kent het misschien van de opvallende voor/na-foto’s op Instagram, waarbij bijzondere lichaamstransformaties zijn te zijn. Hoe hij ooit begon? In de zomer van 2006 keek Tom foto’s terug van een vakantie in Chersonissos. De vele alcoholische versnaperingen, junkfood en nachten zonder slaap hadden hem geen goed gedaan. Hij zat niet lekker in zijn vel en zocht een manier om dit aan te pakken. Inmiddels is zijn plan uitgegroeid tot een bedrijf met voedingscoaches, personal trainers en die hun kennis baseren op wetenschappelijk onderzoek. Wat moeten we doen om op gewicht te blijven en wat kunnen we beter niet doen?

Afvallen is simpel en moeilijk tegelijk

Tom legt uit dat afvallen op zich niet zo moeilijk is, de kunst is om op gewicht te blijven. ,,De helft van de mensen in Nederland heeft overgewicht. Ik zeg weleens gekscherend dat het simpel is om af te vallen, maar het hoeft niet per se makkelijk te zijn. Psychologisch volhouden, daar gaat het om. En daar lopen veel mensen tegenaan.”

Een van de deelnemers van Personal Body Plan. Bron: The Fatburning Guide

Erken je zwakheden

Het lukt de meeste mensen wel om af te vallen, maar het gewicht eraf houden, dat is vaak moeilijk. Tja, hoe behouden we dat gewenste resultaat? ,,Het is belangrijk om je bewust te worden van ongewenste gewoontes. Die gewoontes zijn er vaak vanaf jongs af aan in geslopen en die kun je niet in een week afleren. Begin daarom ook stap voor stap met gedragsverandering.”

Gedrag, voeding, training en herstel

De ondernemer legt uit dat de sleutel tot succes is om van tevoren een stevig plan te maken vanuit de pijlers gedrag, voeding, training en herstel. ,,Stel jezelf vragen als: wat wil ik bereiken en hoe ga ik dat bereiken? Wat vind ik moeilijk, wat kunnen mijn valkuilen zijn? Je gaat sowieso een keer terugvallen, als je van tevoren weet wat je zwakheden kunnen zijn, dan kun je een noodplan maken.”

In zijn boek The Fat Burning Guide geeft hij handvatten om te ontdekken wat werkt voor jou, want ieder mens heeft weer andere wensen en behoeften. Als het gaat om afvallen, dan zijn er heel veel verschillende theorieën , manieren en fabels. Volgens Barten is het belangrijk om een persoonlijk plan te bedenken. Voordat we aan de slag gaan, willen we de volgende fabels nog even bespreken.

Kies slim Bron: The Fatburning Guide

Feiten en fabels

Voeding is belangrijk dan bewegen? - Waar moet ik op letten als ik gewicht wil verliezen?

Waar. Het gaat om een combinatie van de juiste voeding, beweging en gedragsverandering. Bij elk doel passen weer verschillende uitgangspunten. Als je vooral gewicht wilt verliezen dan is voeding wel echt belangrijker. Bewegen helpt ook, maar voeding bepaald 70% van je resultaat. Voeding heeft de grootste impact.

Alleen door gezond te eten kan ik afvallen. Mag ik dan nooit meer genieten van een broodje kroket en een biertje?

Niet waar. Het is een fabel om te denken dat je enkel afvalt door quinoa-salades, tarwegras shotjes en avocado’s te eten. Gezonde voeding moet je niet alleen eten om er naakt goed uit te zien, maar vooral om je lichaam van binnen te voeden. Betekend dat dat je nooit meer mag zondigen? Nee, het gaat om de energie-inname en je energiegebruik. Een biertje of wijntje op zijn tijd kan heus wel. Sterker nog een broodje kroket bevat vaak minder calorie dan een ‘broodje gezond’ met mayonaise, kaas, ei en ham.

Hoe gezond is een broodje gezond? Bron: The Fatburning Guide

Na 20.00 eten maakt dik. - Mag ik na 20.00 nog wel eten?

Niet waar. Van eten na acht uur ’s avonds word je niet dik. Het tijdstip waarop je eet heeft geen invloed op aankomen of afvallen, maar kan wel invloed hebben op de totale hoeveelheid calorieën die jij gedurende de dag binnenkrijgt. Niets meer eten na 20.00 kan voor sommige mensen een manier zijn om simpelweg minder calorieën binnen te krijgen

In dertig dagen kan ik een sixpack kweken. - Hoe zit het met die 30-dagen challenges?

Niet waar. Je ziet ze inderdaad veel voorbij komen op sociale media. Binnen dertig dagen een gespierde buik of ronde billen. Zo’n challenge klinkt verleidelijk, maar levert op de lange termijn weinig op. Voor een aantal mensen die al redelijk strak in hun vel zitten zal het wellicht lukken om in 30 dagen wat vet te verliezen. Alleen die challenges bestrijden symptomen en geen structurele oplossingen. Wij werken altijd met een periode van minimaal zes maanden. In die periode is het haalbaar om een gedragsverandering te bereiken en geen symptoombestrijding.

Als ik niet genoeg slaap, val ik niet af.- We hebben wel eens gehoord dat als je te weinig slaapt dat je dan niet af kunt vallen, hoe zit dat?

Waar. Slaap speelt een belangrijke rol bij de uitscheiding van hormonen die zich bezighouden met de eetlust. Bij weinig slaap daalt de hoeveelheid leptine (dit werkt eetlustremmend) en stijgt de hoeveelheid ghreline (eetlustopwekkend). Dit kan ervoor zorgen dat je overdag meer honger hebt. Je herkend het misschien wel, als je een nacht slecht heb geslapen heb je overdag meer zin in suiker, zodat je het gevoel hebt dat je even snel wordt opgepept.

Bron: The Fatburning Guide

Afvallen in combinatie met festivals en vakantie is niet mogelijk.- Veel alcohol en lekker eten, hoe ga ik daar mee om?

Niet waar. Wij zijn allemaal biopsychosociaal, sociale events koppelen we vaak aan eten en drinken. Je omgeving heeft grote invloed op je gedrag. Daarom moet je je vrienden, familie en collega’s op de hoogte stellen van je (afval) plannen zodat ze ze kunnen steunen.

