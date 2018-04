Verbeter je leven en jezelf met deze Apps

Een zwakke ruggengraat als het gaat om alcoholische versnaperingen? Kan je nooit de tijd of zin vinden om je kamer op te ruimen? En lijkt jou het zoeken van een goed slaapritme een enorme uitdaging? Niet gevreesd! Deze Apps gaan jou helpen.

Een groot deel van je leven wordt tegenwoordig beïnvloed door je telefoon. Zowel in de positieve als negatieve zin. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 92 procent van de mobiele gebruikers geen dag zonder hun telefoon kan. Als je dan toch geen dag zonder je telefoon kan kun je net zo goed je mobiel heel erg nuttig gebruiken. Er worden steeds meer Apps geproduceerd die jou kunnen helpen in het dagelijks leven.

Midy

De App Midy is jouw steuntje in de rug om niet elke ochtend brak op werk te verschijnen. ‘’Een drankje. Oké nog eentje dan, maar daarna ga ik echt naar huis’’ hoe vaak heb je dit wel niet gezegd maar lag je vervolgens om vier uur s ’nachts met je kleren aan in bed. En werd je in de ochtend wakker met een kater waardoor je bang was dat je het einde van de dag niet zou halen? Vaak, te vaak! Maar nu niet meer: deze App zal je behoeden voor dit soort taferelen. De App laat je elk uur een vragenlijst invullen. Antwoorden op de vragen zoals ‘hoeveel alcohol heb je gedronken’, ‘moet je morgen werken’ en ‘hoeveel geld heb je uitgegeven’ geven aan hoe jij je voelt. Op basis van deze antwoorden krijg je sms’jes zoals ‘moet jij niet werken morgen?’ of ‘wanneer ga je verrredomme eens naar huis?’.

UfYH

Maak je huis opruimen leuk om te doen met de App UfYH, de afkorting van (Unfuck) your habitat of Unfilth. De App motiveert je om steeds kleine klusjes te doen. Het maakt een To-do lijst voor je aan, zet challenges voor je klaar en geeft je complimenten als het gelukt is. Zodra je een ‘challenge’ hebt voltooid krijg je een beloning. Je kan de klusjes zelfs als intervaltraining toepassen.

Sleep Cycle

Een goed slaapritme creëren is ontzettend moeilijk. Vaak ga je te laat naar bed. Of slaap je in de weekenden zo lang uit dat je ritme vervolgens weer verstoord is. De App Sleep Cycle analyseert je slaapritme en past deze indien nodig aan. De App registreert het wanneer je in slaap valt aan de hand van geluid. Vervolgens wekt hij je zodra je in je lichtste slaapfase bent beland. Op deze manier zou je dan energiek wakker moeten worden. Ook kan je op de App alle grafieken en statistieken over je slaappatroon en slaapfases terugvinden. En als je snurkt wordt je hier ook meteen van op de hoogte gebracht.

Moodnotes

Een persoonlijke psycholoog op zak, waarom ook niet? De App Moodnotes helpt je erachter te komen wat jou nou precies dwars zit. De App houdt je humeur bij en stelt je staat het zelf te volgen en te kijken waar het mis gaat. Ook helpt het je perspectieven te ontwikkelen die geassocieerd zijn met meer geluk en welzijn. Gratis je eigen bewustzijn vergoten en je door een App laten opvrolijken kan nooit kwaad.

