Jan Taminiau kan mensenlijke interactie zeer waarderen. Ondertussen ziet hij ook dat nieuwe technologieën de wereld prachtige dingen brengen.

Opeens was hij daar, twee weken geleden. Een bijzondere VR-bril die ontstond door een net zo bijzondere samenwerking tussen telecomprovider Tele2 en de wereldberoemde couturier Jan Taminiau. Zij kwamen tot een limited edition VR-bril, een high tech collector’s item met een letterlijke (knip)oog voor de omgeving. De boodschap: als je je dan toch met zo’n VR-bril van de omgeving afsluit, geef die omgeving dan wel iets terug. Taminiau (42) kennen we natuurlijk als de couturier die onder meer koningin Máxima en de flamboyante Amerikaanse zangeres Lady Gaga in prachtige kleding stak. Maar voor een nieuwe uitdaging, zeker als daar een mooie boodschap aan verbonden is, loopt hij niet weg. De campagne die met Tele2 voerde is nu ten einde. Metro sprak Taminiau over de VR-bril, maar vooral over de boodschap.

Er zijn ook gewone mensen

Wanneer zou de Tele2-campagne voor jou geslaagd zijn?

Als we met elkaar lol hebben van alle technologie die er is en die er nog komt, maar ons daarnaast bewust zijn dat er ook nog gewone mensen zijn. Dat we niet alleen maar in die telefoon en het virtueel streamen kruipen en je daardoor alleen maar afzondert, maar ook mensen buiten die virtuele wereld zien.

Jan Taminiau met zijn Tele2 VR-bril.

Zijn we nog te redden?

Haha, ik denk toch echt van wel hoor. We moeten nu eigenlijk op een hele mooie lijn komen. De huidige wereld is heel snel op ons afgekomen en heeft ons geweldige dingen gebracht. De wereld laat ons in één keer zóveel geweldige dingen zien. Maar het is nu een kwestie van even terugschakelen, net als een kind bij z’n nieuwe speelgoed. Die gaat er helemaal in op. We moeten ons speelgoed weer zo maken, dat we erbij bedenken dat er ook nog mensen om je heen zitten. Niet elke foto die je maakt moet alleen maar leuk zijn op Instagram. Je moet ook nog leuk zijn in de echte wereld. Als we ons dat bewust worden en met dat ingrediënt nog gaan spelen met z’n allen, dan komen we weer een stapje verder naar die mooie lijn.

Teruggevend effect

Is de boodschap die je met de campagne uitdroeg misschien nog wel belangrijker dan de VR-bril die je hebt ontworpen? Of is dat een samenspel?

De boodschap is inderdaad het belangrijkste. De VR-bril is ‘een eerste aanzet tot iets’. Hopelijk heeft straks elke virtual reality-bril die naar buiten komt een teruggevend effect. Het liefts zie ik dat ook bij de smartphone, dat er meteen iets zichtbaar is van jou. Dat als je afgezonderd op je telefoon zit, je wel iets terug blijft zenden. Als je nu een VR-bril draagt of naar je smartphone staart, komt het over als ‘ik wil niet met jou praten, ik vind dit leuk’. Nee, ik vind het leuker als mensen iets terugzeggen. Daar moeten we mee aan de slag.

Had je voor dit ontwerp zelf al eens een VR-bril op je hoofd gehad?

Jazeker. Dat komt omdat ik, naast het menselijke aspect waarover ik het had, juist heel erg nieuwsgierig ben naar de nieuwe wereld. Ik zie daarin gerust hele mooie dingen. Je hoeft niet eens meer in het vliegtuig te stappen om naar een fashionweek te gaan. Die shows kun je met een VR-bril gewoon zien, nog beter zelfs dan dat je ter plekke bent. En als ik voor een klant een jurk kan ontwerpen in 3D en die klant er met de bril op omheen kan lopen, dan is dat geweldig. Daarom heb ik mijn boodschap, maar geloof ik daarnaast ook heel erg in de technologie. Dat is een positieve toevoeging aan het leven.

Hoe in de toekomst?

En daar zit een maar aan…

Ja, we moeten ondertussen die vertaalslag maken naar waar het in de Tele2-campagne om ging. Samen gaan we zoeken naar hoe we het in de toekomst met elkaar moeten doen.

Wat is jouw tip voor de Metro-lezer hoe zij zich minder van de samenleving kunnen afsluiten?

Wees je er bewust van dat er gewoon mensen tegenover je zitten. Ik denk dat heel veel mensen dat momenteel niet doen. Menselijke interactie brengt veel moois.

Montell, Jan Taminiau en Loiza tijdens de presentatie van de VR-bril. / Femmy Weijs

Loiza wil dingen echt meemaken

Model Loiza Lamers, winnares van een van de Holland’s Next Topmodel-edities, presenteerde de Tele2 VR-bril samen met Montell van Leijen (eerste mannelijke winnaar van het programma). Ze bekent dat ze voor de campagne nog niet zoveel met virtual reality had: „Met de samenwerking tussen Jan Taminiau en Tele2 vind ik VR meteen een stuk aantrekkelijker geworden. Het ziet er zo gaaf uit en je hebt interactie met de buitenwereld. En kom op, wie wil er nou geen VR-bril van Jan Taminiau?”

Loiza Lamers. / Foto: Femmy Weijs

Loiza hoopt dat de bril navolging krijgt: „Absoluut. Er wordt nu al gesproken over een app waarbij je voorkanten van de brillen telkens kunt veranderen.” Ze is het dan ook van harte eens met Taminiau’s boodschap dat we ons wat minder moeten afzonderen van de buitenwereld. „Want dat is gewoon een feit. Social media is hot, maar mensen raken in een isolement.” Zelf probeert Loiza de buitenwereld nog ‘in het echt’ te zien en daarmee een positief voorbeeld voor Taminiau. „Ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik juist niét op dingen reageer. Ik ben een hele slechte apper en wil dingen echt meemaken.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar