In de stijl van Bo, Frank, Rico en Jorg

Metro portretteert vier heren met elk hun eigen kledingstijl. Wat maakt hun stijl volgens henzelf nou zo uniek?

Bo Hanna

‘Waar kom je vandaan?’ Dat was de vraag die ik regelmatig kreeg toen ik opgroeide in Gelderland en daarna Limburg. Ik ben geboren in Zweden en werd op mijn vierde door mijn vader ontvoerd naar Egypte. Ik ben uiteindelijk hier opgegroeid. Ik voelde me altijd de vreemde eend in de bijt. Dit is ook de reden dat ik ben gaan experimenteren met kleding. Want tja, ik was toch al anders. Sinds ik op mijn negentiende naar Amsterdam ben verhuisd kreeg ik opeens een andere vraag: ‘Hey, wie ben je?’ Ik werd ineens gezien als persoon in plaats van migrant.

Je bent het waard om na te denken over hoe jij jezelf presenteert naar anderen, en zeker ook naar jezelf. Als jij iets moois aan hebt dan voel jij je ook mooier. Hoe oppervlakkig het ook klinkt: met je kleding draag je wel iets uit. Ik vind dat mijn kleding niet om aandacht hoeft te schreeuwen, maar moet accentueren wie ik ben. Ik vind mijn persoonlijkheid belangrijker dan mijn uiterlijk. Mijn kleding hoeft hierin niet te compenseren.

Ik ben best wel filosofisch ingesteld. Dat zie je ook terug in mijn stijl. Tijdens mijn studie ben ik geïnspireerd geraakt door de existentialistische mode van de jaren vijftig. In deze tijd droeg men bijna alleen maar zwart. Een glas rode wijn, een sigaret en een zwarte coltrui hoort erg bij het beeld van toen. Mijn arm zit trouwens onder de tatoeages. Achter elke tatoeage zit een verhaal en een filosofie. Ik heb onlangs een ring laten maken van goud en smaragd, wat naar mijn Egyptische kant verwijst. Nordic fashion vind ik ook erg vet. Dit hangt samen met dat ik officieel Zweed ben. De stijl is minimalistisch en niet heel kleurrijk. Toch draag ik inmiddels wel wat meer kleur, zoals pastelblauw, beige en zeegroen. Mijn familie grapte wel eens of ik naar een begrafenis ging. Toen realiseerde ik me dat ik wel heel vaak zwart aanhad.

Mensen vinden mijn kledingstijl vaak eentonig. Maar ik draag op dat moment bijvoorbeeld net een ander kraagje. Ik noem het juist consistent, en loyaal blijven aan je stijl. Als ik twijfel dan koop ik een kledingstuk niet. Ik weet dat ik het dan niet ga dragen. Het voelt dan niet als Bo, en als ik het wel draag voel ik me echt niet fijn. Als ik er goed uitzie, kan ik ook echt ergens binnenkomen. Dan kun je denken: this is me. You can look at me, it’s fine.

CV

Naam: Bo Hanna

Beroep: Freelance schrijver voor Vice, Vogue en Volkskrant

Geboortedatum & plaats: 25 november 1994 in Stockholm, Zweden

Opleiding: Franse taal & cultuur op de UvA

Woont in: Amsterdam

Relatie: Nee

Favoriete kledingstuk: Zwarte coltrui

Frank van der Lende

Wat ik altijd met kleren probeer te doen is om mensen in Nederland iets bewuster te maken over wat ze dragen. Vaak wordt er namelijk niet eens over nagedacht. Mensen staan ’s ochtends op en denken: o ja, shit ik moet ook nog wat aan. Maar kleding is zoveel leuker dan dat. Ik voel mezelf altijd lekkerder als ik er leuk uitzie. Zoiets straal je dan ook uit. Ik heb een eigen fashionblog, fashionfromfrank.blogspot.nl. Dit is ooit ontstaan omdat ik het grappig vond om als een van de weinige hetero mannen te schrijven over mode. Nu houd ik het nog steeds bij. Ik vind het leuk als ik anderen hiermee kan inspireren.

Wat ik vandaag aanheb kan ik altijd dragen: puntschoenen met een donkere spijkerbroek en een simpel wit shirtje. Het shirtje doe ik dan wel weer in de broek, om een beetje het Frank-stijltje te creëren. Je hoeft niet voor honderden euro’s kleding te kopen. Je kunt ook prima naar een kringloopwinkel gaan, vintage kopen en dat combineren met iets van de H&M, HEMA of de Zeeman. Mijn stijl is nonchalant. Eigenlijk is het gewoon bedachte nonchalance.

De mazzel die ik heb is dat er bij mij altijd dat lange haar overheen hangt. Je kan mij een heel keurig bloesje geven, maar het zal toch altijd Frank zijn met een rock ’n rolluitstraling dankzij het haar en mijn tattoos. Ik vind het leuk om ermee te spelen. Mijn laatste tattoo liet ik zetten op mijn hand, wat best wel heftig is want nu zal je me altijd met tenminste één tattoo zien. Stel ik heb een pak aan, dan heb ik dus altijd die tatoeage die er onderuit piept. Dat vind ik gewoon grappig. Ik heb op mijn arm veel bloementattoos omdat ik daar oprecht heel gelukkig van word, en ook hartjes omdat ik de liefde verspreid. Het is een kinderlijke stijl. Niet stoer. Ik ben niet per se heel stoer.

Het belangrijkst vind ik dat je je goed voelt in wat je draagt. Als jij met een roze puntmuts op door de stad wilt fietsen: prima. Als je zelf vindt dat je er leuk uitziet dan straal je dat ook uit. Omgekeerd werkt het net zo. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een zwarte onesie gekocht. Ik heb deze twee keer aangedaan, maar ook direct weer uitgetrokken. Als ik het draag ziet het eruit als een vuilniszak. Het is dan eigenlijk net als een relatie waarbij je heel graag wilt dat je elkaar leuk vindt, maar als het er niet is dan gaat het ook nooit werken.

CV

Naam: Frank van der Lende

Beroep: Radio DJ 3FM

Geboortedatum & plaats: 13 december 1988 in Uithoorn

Opleiding: Journalistiek

Woont in: Amsterdam

Relatie: Ja met Hanna

Favoriete kledingstuk: Zwarte skinny jeans, die kan ik altijd leuk combineren

Rico Neeter

Ik sta bekend als de grootste muzikale teddybeer van Nederland. Gewoon, omdat ik altijd de teddybeer van de groep ben. Als er iets is, dan komen mensen naar mij toe. Ik straal die open houding ook graag uit in wat ik draag. Als ik op het podium sta, vind ik het belangrijk dat het publiek het idee heeft dat ze een keer koffie met me kunnen gaan drinken. Muziek en mode zijn een hele pure vorm van emotie. Ik kan met mijn muziek wel een persoonlijke boodschap naar het publiek gooien, maar als ik die openheid niet uitstraal met mijn kleding dan komt het alsnog niet aan.

Mijn stijl is best wel basic. Het gaat er vooral om dat ik me er thuis in voel. Sinds ik als Daniel Cane met mijn band perform, ben ik meer gaan nadenken over wat ik draag. Je spreekt namelijk met elkaar af wat je aantrekt, en ik zoek dan vooral naar iets dat comfortabel voor me is. Toen de film Black Panther in februari uitkwam, heb ik twee dagen voor de release een trui ervan gedragen. Het past lekker bij de tijdsgeest. Ik draag ook veel shirts van bevriende bands.

Ik heb vorige week nog een oerlelijke Spider-Mantrui gekocht. Aan de ene kant weet ik dat mensen hier iets van gaan vinden. Aan de andere kant trek ik me daar niks van aan. Gelukkig maar. Ik ben namelijk niet altijd zo geweest. Toen ik zeven jaar terug ging Tinderen had ik drie matches die tegen me zeiden: als je tien kilo lichter zou zijn, dan was ik met je op date gegaan. Toen dacht ik: f*ck you. En dat heeft zich zo sterk doorgezet dat het me op een gegeven moment echt niet meer kon interesseren. Als je mij niet goed genoeg vindt, dan is dat jouw mankement. Niet het mijne.

En zo zie ik dat ook met kleding. Mode gaat zoveel verder dan gewoon maar wat aantrekken. Het is net zoiets als het herkenbare sausje dat over de muziek van Kensington heen zit. Ik vind het een compliment als mensen bepaalde kleding zien en denken dat dit typisch Rico is. Dan betekent het dat mijn stijl ook echt mijn stijl is. Ik steek dat niet onder stoelen of banken. Zo is dat in muziek, maar ook in hoe ik ben in de omgang. Ik wil me graag comfortabel voelen. Zowel in mijn kleding, als met de mensen om me heen.

CV

Naam: Rico Neeter, ook wel bekend als singer songwriter Daniel Cane

Beroep: Muzikant

Geboortedatum & plaats: 30 juli 1990 in Den Helder

Opleiding: Culturele Maatschappelijke Vormgeving

Woont in: Nijmegen

Relatie: Nee

Favoriete kledingstuk: Gouden schubbenjasje van mijn vriend Chris Moorman. Ik zou het zelf nooit kunnen rocken, maar hem staat het fantastisch.

Jorg Ruis

Ik draag het liefst een pak. Als het mooi weer is loop ik er bijna altijd in rond. De eerste keer dat ik het droeg naar werk dacht ik nog: andere mensen zullen denken dat ik mijzelf heel wat vind. Zij zullen waarschijnlijk vinden dat ik denk dat ik heel wat ben. Maar ik vond het toen al gewoon echt leuk om een pak te dragen. Inmiddels draag ik al twaalf jaar pakken en heb ik een redelijke collectie opgebouwd. De Italiaanse en Scandinavische stijl vind ik mooi. Ik hou van basics en vind het vooral belangrijk dat het materiaal er goed uitziet. Lichtblauw, groen en donkerblauw zijn echt mijn kleuren.

Ik kwam in 2005 voor het eerst bij een start-up terecht. Inmiddels is dat cool, maar toen was je gewoon een keiharde nerd. En dat ben ik eigenlijk ook gewoon. Ik ben ook altijd bezig met nieuwe technologie. Ik kwam dus in een wereld terecht waar geen conventies zijn, want alles moet nog worden uitgevonden. Dan is het helemaal oké wat je draagt naar werk. Het gaat er namelijk om wat je doet, niet hoe je eruitziet. Jij op je slippers, ik in pak: helemaal prima.

Ik vind het ook leuk om met die balans te spelen; strak in pak maar dan wel een flinke collectie tatoeages. Ik ben ooit begonnen met mezelf tatoeëren toen ik zestien was. Ik hoorde dat je dit zelf kon doen, en het zit in me om mezelf continu buiten mijn comfort zone te pushen. Een tattoo communiceert iets. Ik heb bijvoorbeeld een Romeinse drie op mijn hand, die staat voor mijn vrouw, mijzelf en de baby die op komst is. Deze is dus wel symbolisch, maar sommige tattoos heb ik gewoon omdat ik ze vet vind.

Voor mijn onderneming kom ik bij start-ups en grote corporaties over de vloer. Ik vind het dan leuk als mensen steeds iets nieuws ontdekken. Eerst zie je het pak, daarna zie je op mijn pink een tatoeage, en vervolgens zitten we in een meeting en zie je na een half uur dat er een doodshoofd op mijn dasspeld staat. Dat vind ik leuk. Het is niet om mensen te choqueren, maar ik houd van de kleine details.

Ik vind het belangrijk dat wat je draagt er ook voor zorgt dat je je goed voelt, dat het een positieve invloed op je mindset heeft. Dus als ik echt van God los ben gegaan en een enorme kater heb, dan doe ik juist een pak aan. Mijn hoofd zit er dan scheef op, maar van de rest weet je dat het goed zit.

CV

Naam: Jorg Ruis

Beroep: Oprichter CultureBuilders en heeft een eigen YouTube kanaal over ondernemen en cultuur bouwen

Geboortedatum & plaats: 9 mei 1980 in Westervoort

Opleiding: HBO Communicatie

Woont in: Amsterdam

Relatie: Ja met Sanny Verhoeven, ook wel bekend van @Sannyzoektgeluk

Favoriete kledingstuk: Vintage Omega horloge die ik van mijn stiefvader heb gekregen