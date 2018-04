Coca-cola lanceert Cola-slushies in Japan!

Ha, heb jij ook consequent last van slaapgebrek? Lig je s’nachts uren wakker en kan je de slaap maar niet vatten? Er zijn verschillende oorzaken waardoor jij nachts wakker ligt. Wist je bijvoorbeeld dat de omgeving van je slaapkamer ook invloed kan hebben op je slaapgedrag? Met een aantal kleine aanpassingen, slaap jij binnenkort als een roosje.

Iedere ochtend het gevoel hebben alsof je wakker wordt in een 5*sterren hotel. Dat willen wij maar al te graag. Maar hoe irritant is het als je wel wilt slapen, maar de slaap niet kunt vatten. Stress, spanning, traumatische gebeurtenissen of een slaapstoornis kunnen er voor zorgen dat jij s'nachts ligt te woelen. Deze zaken kun je niet 1,2,3 aanpassen. Gelukkig zijn er een aantal kleine dingen die je makkelijk kunt veranderen en waardoor je straks een stuk beter de nacht doorbrengt.

Met wie lig jij het liefst in bed? Foto: Pexels

Slaapdates en slaaprituelen

Plan een date met je bed! Met geliefde of zonder geliefde! Probeer een slaapritme aan te leren. Door social media en televisie blijf je misschien ongemerkt lang op de bank liggen, waardoor je lichaam niet herkend wanneer je echt moe bent. Tip: zie je bedtijd als een afspraak waar je op tijd moet zijn! Wat ook kan helpen is het aanleren van een slaapritueel: dus tanden poetsen, pyjama aantrekken, boekje lezen, glas water drinken etc. Je lichaam en geest komen zo in een slaapstemming omdat ze de eerder genoemde activiteiten linken met slapen.

Check je beddengoed: wol en katoen zijn beter

We weten ondertussen dat een goed matras essentieel is voor een fijne nachtrust. Een matras heeft invloed op je houding en doorbloeding en die bepalen weer of je de volgende ochtend een beetje fris en fruitig wakker uit de veren kunt komen. Maar naast een matras is goed beddengoed ook erg belangrijk.

Kies eens voor een wollen dekbed! Foto: Van Morgen

In Nederland gebruiken we vaak donzen dekbedden, maar beter is om wol te gebruiken. Schelto Witsen Elias was werkzaam bij Google maar gooide na een aantal jaar het roer om. Hij is mede-oprichter van het dekbeddenmerk Van Morgen. ,,We onderschatten wat goede slaap kan doen, vaak denken we: ik slaap in het weekend wel wat extra bij, maar dat heeft geen zin,” zegt hij tegen Metro. De ondernemer merkte dat hij het ’s avonds vaak warm had, zijn vrouw lag juist te klappertanden, waardoor beide de slaap niet konden vatten.

In Amerika heb je op het gebied van beddengoed al allerlei grote spelers. In Europa is er nog maar weinig bekend. Schelto deed onderzoek en kwam in Portugal terecht bij een katoen en wol leverancier. Tijdens zijn zoektocht ontdekte hij dat we in Europa en Nederland vaak donzen dekbedden gebruiken, terwijl wollen beddengoed juist beter is voor je slaap.

Waarom? ,,Wol past zich aan aan je lichaamstemperatuur. Door de wol heb je minder snel koude voeten, maar ook als je het heel warm hebt zal je lichaam eerder afkoelen onder een wollen deken. Het is niet voor niets dat veel Berbers in de woestijn wol dragen. Overdag is het er heel warm, maar s’nachts koelt het enorm af.” De ondernemer legt uit dat wol heel gemakkelijk vocht op neemt. Het reguleert de temperatuur en vochthuishouding en houdt ook geen vocht vast . Dit zorgt dus voor hygiëne maar ook dat je het nooit meer te warm of te koud hebt onder je dekbed! ,,Scheelt een hoop brakke nachten, nachtmerries en een chagrijnig humeur overdag.” Kies verder voor katoenen lakens en was ze minimaal 1 keer per 2 weken.

Licht en planten

Naast een lekker fris bedje is de omgeving van je slaapkamer ook van invloed op je nachtrust. Zo is verlichting erg belangrijk, het is lastiger om in slaap te vallen als je net in een hele lichte omgeving bent geweest. Zorg dat de lichten in je kamer gedimd kunnen worden en probeer niet teveel schermen in je slaapkamer te hebben. Dan nog iets waarvan je misschien niet direct zou denken dat het je nachtrust kan bevorderen.

De aloë vera planten heeft ook invloed op je nachtrust! Foto: Pexels

Planten zijn een leuke decoratie en ruiken vaak lekker, maar ze hebben ook een positief effect op je slaap. NASA heeft ooit onderzoek gedaan naar welke planten goed zijn voor je slaap. De Aloë-vera plant schijnt chemische stoffen uit de lucht te zuiveren en geeft ’s nachts zuurstof af, ideaal voor een gezonde nachtrust.