Voor het eerst in de virtuele wereld

Facebook, Twitter, Instagram, we zijn er allemaal wel bekend mee zal je denken. Heleen niet. Zolang mogelijk heeft deze student, opgegroeid in het mediatijdperk de virtuele wereld ontweken. Deze week stort zij zich voor het eerst in de wereld van de sociale media.



Waarom nu?

Ik ben eigenlijk altijd wel geboeid geweest door de mogelijkheden van sociale media. Hoe je als het ware naar eigen wens je persoonlijkheid kunt creëren. Door middel van foto's maar ook door te kiezen wie/wat je wel of niet volgt en leuk vindt. Nu ik voor mijn blog bezig ben met een zoektocht naar ontwikkelingen die de mens steeds 'maakbaarder' maken, zal ik de mogelijkheden die sociale media hiervoor bieden ook uit moeten proberen. Ook ben ik na al die jaren best wel nieuwsgierig geworden.

,,Ik vond het maar nep gedoe en tijdverspilling’’

Waarom ben je nooit eerder aan Sociale Media begonnen?

Ik had eerder toch wel een erg negatief beeld over sociale media. Ik vond het maar nep gedoe allemaal en daarbij ook tijdverspilling. Nog steeds denk ik dat sommige mensen zich er te veel in kunnen verliezen, daardoor minder in de realiteit leven. Maar nu kan ik me ook best voorstellen dat je sociale media op een leuke manier kunt gebruiken. Daar hoop ik dus binnenkort achter te komen.

Heb je het gevoel dat je hierdoor ooit iets gemist hebt?

Ik heb vaak meegemaakt dat vrienden eerder op de hoogte waren van dingen. Dan hadden ze bijvoorbeeld foto's van elkaar gezien op Instagram of SnapChat. Dat hoor ik dan pas later, maar ik heb dit eigenlijk nooit vervelend gevonden.

Wat ga je precies doen?

Het streven is om in ieder geval twee weken lang intensief gebruik te gaan maken van Instagram, Twitter, Facebook en als ik de smaak te pakken heb wellicht ook SnapChat. Ik zal dus van heel af en toe een bezoekje plegen aan Facebook, toewerken naar dagelijks actief zijn op verschillende sociale media. Ik ga in een zo kort mogelijke tijd proberen om mijn profielen zo levendig mogelijk (zo veel mogelijk vrienden, volgers en updates) te maken, zodat ik kan ervaren hoe het is om er een digitaal leven op na te houden naast je normale leven. De vraag waar ik mee zit is in hoeverre je jezelf helemaal opnieuw kan vormgeven met dit soort media. Welke keuzes ga ik maken bij het plaatsen van berichten en foto's? Passen die bij wie ik in het 'echt' ben? En herken ik bijvoorbeeld mijn vrienden wel terug in de virtuele identiteit die ze zichzelf hebben gegeven? Op dit moment schrijf ik een blog 'De Mechanische Mens', waarin ik de maakbaarheid van de mens onderzoek: daar zal ik ook mijn Twitter en Insta-ervaringen delen de komende weken.



,,Er ligt nog een volledige digitale wereld voor mij open’’

Waarom wil je dit proberen?

Het is iets dat zo normaal aan het worden is voor veel mensen, een extra leven leiden op het internet. Op mijn zeventiende kreeg ik mijn eerste smartphone en maakte ik Facebook aan. Verder dan dit is het nooit gekomen, terwijl er nog een hele digitale wereld voor me openligt. Het wordt gewoon eens tijd dat die ga verkennen, misschien dat ik de wereld om me heen dan ook wat beter begrijp. Ook zie ik hoe veel invloed sociale media nu al heeft, in de toekomst gaat het denk ik alleen nog maar een grotere rol spelen. Ik kan me daar niet altijd voor blijven verbergen.

Wat verwacht je?

Ik verwacht dat ik in eerste instantie wel moeite moet doen om mijn weg te vinden op Twitter en Instagram. Maar wie weet ben ik straks ineens groot fan. Ik probeer er in ieder geval met een open houding in te gaan.

Ben je bang om ook verslaafd te raken?

Die kans bestaat natuurlijk wel maar ik hoop dat dit niet gebeurt. Het zou heel hypocriet zijn als ik mezelf nu vervolgens verlies in de sociale media. Maar je weet het nooit, we zullen zien!

