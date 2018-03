Van ‘body positivity’ wordt niemand slechter

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle. ‘De illusie om perfectie na te streven is passé.’

De illusie om perfectie na te streven is passé. In elk geval wel als het gaat om het uiterlijk. Ik moet zeggen dat het bijna klinkt alsof de modewereld een stukje ‘volwassener’ is geworden. Want toen ik als tiener rondliep met al mijn onzekerheden, waren het ook de volwassenen die zeiden: jij bent goed zoals je bent.

Enkele jaren geleden was ik nog een trouwe kijker van Hollands Next Topmodel. Het waren de superslanke meiden met een perfect egale huid die door de selectie heen kwamen. Maar dit is nu veranderd. Perfectie is uit de weg geveegd, en diversiteit is daarvoor teruggekomen. Bijvoorbeeld bij het wereldwijd bekende cosmeticamerk CoverGirl. Zij lanceerden onlangs hun #IAmWhatIMakeUp-campagne, waarmee ze zeggen: het gaat om jouw eigen unieke uiterlijk. Daar mag je trots op zijn.

Amy Deanna is een model met vitiligo: een aandoening waarbij de huid en het haar pigment verliest. Zij is een van de gezichten van deze campagne. In een interview met People Style vertelt Deanna: „Vitiligo awareness is something that is very important to me. […] I often find myself trying for perfection. It’s just not realistic. No one is perfect all the time.”

Ook modeketen River Island viert de diversiteit. In hun laatste campagne voor kinderkleding zijn zes vrolijke kids gecast met een handicap, waaronder een kindje met het syndroom van Down, en een kindje met zichtproblemen. Het modemerk bundelt hun krachten met de community ‘Ditch The Label’, dat strijdt tegen ongelijkheid en vooroordelen. Hun campagne eindigt dan ook met #LabelsAreForClothes. En dus niet voor kinderen.

Het merk Missguided presenteert sinds kort paspoppen met diverse huidskleuren en huidcondities. Striae en vitiligo maken daar overduidelijk onderdeel van uit. De poppen met vitiligo dragen jeans met enorme gaten waardoor de gepigmenteerde huid extra opvalt, en de poppen met striae op de borsten dragen juist de laag uitgesneden topjes. Body Positivity is de trend die in your face wordt uitgedrukt.

En dat zal een opluchting zijn voor velen. Laatst maakte een schoonheidsspecialiste nog een ongevraagde opmerking over het verbeteren van de littekens in mijn huid. Dit laat mij inmiddels koud – Thank God – maar daarvoor heb ik wel eerst een bombardement van schoonheidsidealen moeten doorstaan. Deze (enigszins) volwassen wordende dame zegt hier dan ook maar al te graag: Hello body diversity, welcome to the 21st century.