Kleding als personal assistant

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over fashion en lifestyle. ‘Het klinkt misschien nog wat futuristisch, maar kleding krijgt steeds meer de functie van een personal assistant.’

Als er iets is dat in het rijtje van fashiontrends niet kan ontbreken, dan is het wel de ontwikkeling van technologie. Want onze kleding wordt steeds slimmer. Het communiceert steeds vaker met je mobiel, en behalve jijzelf zullen ook anderen jouw data kunnen ontvangen. No worries, het is de bedoeling dat dit alleen maar in jouw voordeel werkt.

Tracker

Mocht je een baan hebben waarbij je niet als een zombie achter je laptop zit, maar je spieren juist gebruikt, dan kan kleding in de gaten houden of je een blessure oploopt. Dit doet bijvoorbeeld SoterSpine. Deze tracker wordt ingebouwd in bestaande kleding en meet of je onverwachte bewegingen maakt. In het straatbeeld gaan we hier dus weinig van merken en zullen deze sterke mannen en vrouwen exact dezelfde (fashionable?) fluorescerende en licht reflecterende kleding blijven dragen. Maar het helpt hen wel om rug en spierklachten te voorkomen doordat dit op tijd wordt gemonitord. Een soort van digitale personal assistent dus, die voordat het te laat is aangeeft: Hey, tijd voor een break.

Maar behalve het opslaan van gegevens van jouw lichaam, is de technologie al zover dat het ook voor veiligheid zorgt. Wetenschapper Manisha Mohan leefde voorheen in India en heeft slimme strips voor BHs ontwikkeld, die het merken wanneer je mogelijk wordt aangerand. Mohan: “In the name of safety, many times women have been told to stop working, or asked to be indoors, and I think instead of asking them to be indoors, we should have more safety for them”. Wanneer de strip meet dat er een opvallende beweging is, geeft het een alarm op je telefoon. Als je na 30 seconden niet reageert krijgen vijf contacten uit je lijst je locatie doorgestuurd. Het systeem belt hulpdiensten, er gaat een alarm af om omstanders te waarschuwen, en een geurcapsule met de stank van rotte eieren breekt open. Dit laatste is geen slechte grap: het verlaagt namelijk het libido van de dader.

Futuristisch?

Het klinkt misschien nog wat futuristisch, maar kleding krijgt steeds meer de functie van een personal assistent. Het monitort je lichaam, en misschien nog interessanter: je emoties. Al lijkt het me wel prettig dat niet alles openlijk wordt gedeeld. Als ik bijvoorbeeld mijn nummer geef aan een hotte barista met mijn hartslag op stand driehonderd, hoeft er niet ook nog eens groot op mijn shirt te staan: ‘ongemakkelijk’.

Renske’s tips:

1. De Nederlandse designer Iris van Herpen zoekt steeds de grenzen op tussen mode en technologie. Check irisvanherpen.com

2. Check het video interview met Mohan op YouTube kanaal MIT Media Lab.

3. Google eens op ‘Moxo Sensor’ als je nieuwsgierig bent naar het meten van emoties.