In deze bioscoop 'moet' je in slaap vallen

In het tweede seizoen van Helemaal Het Einde! vertrekken Nederlandse gezinnen naar het Afrikaanse Kaapverdië om daar een nieuw bestaan op te bouwen. We spraken met de familie Van Berkel, het nieuwe en vierde gezin werd vorige week al even kort voorgesteld, maar vanaf nu kunnen we ook hun avonturen zien. ,,We beginnen nu eindelijk aan onze uitgestelde huwelijksreis,” grapt Matthijs Berkel als we hem bellen.

De familie Van Berkel bestaande uit moeder Marieke (41), vader Matthijs (39), zoon Daan (14), dochter Anne Eva (11), Noa Lise (5) en Mette Sophie (4) en hun hond hebben sinds half december het Drentse Hoogeveen verruild voor Kaapverdië. ,,We kijken al jaren naar programma’s waarbij mensen emigreren, het buitenlandse avontuur heeft altijd gelonkt. Een aantal maanden geleden hebben we ons eindelijk aangemeld.”

Werkgelegenheid creëren

Matthijs was in Nederland werkzaam als financiering specialist bij een bank en Marieke werkte als lerares op een basisschool in Hoogeveen. De familie is iets later omdat Marieke eerst alles op haar basisschool netjes wilde afronden voordat ze naar de eilandengroep in de Noordelijke Atlantische Oceaan zouden verhuizen. Wat ze in Kaapverdië gaan doen? ,,We hebben altijd gedacht als we naar het buitenland gaan dan willen we niet alleen iets goed doen voor onszelf, maar ook voor de mensen daar. We willen de mensen hier helpen door werkgelegenheid te creëren.” Het plan van de familie is om een residentie op te zetten. De appartementen moeten rond mei/juni klaar zijn. Dat is wel heel snel, maar als we Matthijs mogen geloven gaat de bouw in Kaapverdië gelukkig heel snel. ,,We hebben dan natuurlijk personeel nodig en op die manier hopen we werkgelegenheid te kunnen creëren.”

Kaapverdië is een land bestaande uit een eilandengroep van vulkanische oorsprong voor de westkust van Afrika. Foto: Colourbox

Geloof geeft hoop

Tot nu toe bevalt het leven in Kaapverdië ze goed. Het gezin is vooral nog druk met het regelen van praktische zaken. ,,Het is geen vakantie, we moeten nu vooral veel dingen regelen en doordeweeks gaan we naar Portugese les. In het weekend proberen we wel altijd iets leuks te doen. Je merkt wel dat je hier veel makkelijker contact maakt met mensen.” Het geloof speelt bij de familie Van Berkel een belangrijke rol en is het fundament van hun leven. In Hoogeveen hebben zij de lokale baptistengemeenschap achter zich gelaten, maar ze hebben er alle vertrouwen in dat het geloof hun gaat helpen bij hun plannen aan de andere kant van de wereld. „Ook in Kaapverdië zullen we weer christenen ontmoeten. Die christenen zijn ook weer broers en zussen. Dus we komen ook daar een deel van onze familie tegen", vertelde Matthijs voorafgaand aan het vertrek.

De vier kinderen van Marieke en Matthijs gaan tot nu toe nog heel goed om met de verhuizing. ,,We willen onze kinderen meegeven dat niet alles wat we in Nederland hebben vanzelfsprekend is. De verschillen tussen arm en rijk zijn in Kaapverdië veel groter. Je ziet kinderen die honger hebben, maar ook mensen die in dure auto’s rijden.”

De gemiddelde temperatuur bedraagt 26°C in de winter en 30°C in de zomer. Foto: Colourbox

Chocola drie keer zo duur

Ondanks dat de eerste weken goed zijn bevallen, zijn er toch wel een aantal dingen waarop de familie zich verheugd: ,,Een warme douche, een schoon toilet en gewoon een beetje comfort!” Of ze nog dingen missen uit Nederland? ,, Onze vrienden en familie natuurlijk! En chocola! We hebben nog genoeg hagelslag, maar een goede reep chocola missen we wel. Ze verkopen hier wel chocola, maar je betaalt drie keer zoveel als in Nederland!”

De spreektaal in Kaapverdië is Portugees. Foto: Colourbox

Kaapverdië altijd al een wens

Voordat we ophangen willen we toch nog even weten hoe het nou zit met die uitgestelde huwelijksreis. ,,Ja, dat is eigenlijk een uit de hand gelopen grap. Nadat we getrouwd waren zaten Marieke en ik allebei met een atlas op schoot. We kozen toevallig allebei Kaapverdië uit als bestemming voor onze huwelijksreis, maar we hadden destijds niet genoeg geld om er heen te gaan. We denken nu nog heel vaak terug aan dat moment.”

De andere gezinnen die mee doen aan Helemaal het Einde. Foto: RTL

Aan het einde van het jaar beslissen de deelnemende gezinnen of ze hun leven daar voortzetten of toch weer terugkeren naar Nederland. De eerste editie van het programma werd opgenomen in Chili. De tweede serie speelt zich nu dus af in Kaapverdië.

