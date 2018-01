Bucketlist? Maak eens een F*CK-it list

Voor je 30e parachutespringen, een derde taal leren, zwemmen met dolfijnen, een tattoo laten zetten en twee maanden backpacken door Australië. Ja allemaal leuk en aardig zo’n Bucket-list, maar het kan ook best onbevredigend werken. Want hoe haalbaar is die lijst en voor wie doe je het? Schrijversduo Jacob & Haver komt met een alternatief, het F*CK-it List Book: heel veel dingen die je vooral niet gedaan moet hebben of juist wel maar die tijd en energie geven!

Veel mensen hebben waarschijnlijk wel een bucket-list in hun hoofd, maar zijn al deze wensen wel haalbaar? ,,Vaak staan er alleen maar onhaalbare dingen op, zoals een wereldreis. Hierdoor kun je nooit iets afstrepen en daardoor krijgt je bucket-list een negatieve lading en krijg je misschien juist alleen maar meer stress.,” zegt Haver aan Metro.

Waarom moet je eigenlijk perse parachute springen? Voor die perfecte Instagram-foto? Of omdat je het echt wilt? Foto: Pexels.

We moeten al zoveel

De mannen kwamen op het idee omdat ze de laatste tijd al zoveel dingen 'moeten' doen. ,,We moeten tegenwoordig allemaal maar aan het perfecte plaatje voldoen. Sociaal doen, want dat hoort zo. Naar de sportschool, want anders betalen we voor niets. Afvallen, want we willen strakker worden. Appjes beantwoorden, want die blauwe vinkjes he. En carrière maken, want het leven is duur.” Voor Jacob & Haver (misschien ken je ze van het boek 'Make That The Cat Wise) de hoogste tijd om een lijst op te stellen met dingen die je vooral niet hoeft te doen.

Waarom een F*CK-IT List?

De auteurs hopen dat mensen herkenning vinden in het boek en daardoor uiteindelijk zelf vaker 'F*CK it' denken. ,,Zeg eens wat vaker nee tegen dingen die je niet wilt doen (die saaie verjaardag). Dat scheelt je tijd en energie.” Maar er is toch niets mis met een beetje dromen? Volgens Rick is dat ook niet erg, maar sociale media heeft wel steeds meer invloed op ons gedrag. ,,Misschien wil je parachutespringen omdat je op social media ziet dat iedereen dat doet en wil je ook graag zo’n vette foto, maar heb je eigenlijk hartstikke hoogtevrees. In dat geval zeggen wij: F*CK IT, doe het gewoon lekker niet. Maar eet wel gewoon een hele reep chocolade op als je daar zin hebt.”

Hoe haalbaar is een reis naar de Malediven nou eigenlijk? Foto: Pexels

Goede voornemens? Maak goede beslissingen

Aan goede voornemens doen de auteurs dan ook niet. ,,Je kan beter het hele jaar door goede beslissingen maken. Dus het hele jaar al een beetje sparen, het hele jaar door al iets gezonder leven. Of spaar gewoon niet.Dat is veel makkelijker te behalen dan dat je resoluut op 1 januari je leven om gaat gooien.”

Blijf de hele dag in bed en ruim je huis eens niet op

Wij hebben de leukste tips en (makkelijk uitvoerbare) voornemens voor je op een rij gezet:

Blijf eens een hele zondag binnen. Ja in je pyjama mag ook.

Bekijk je bucketlist en streep onhaalbare dingen door. Naar de Malediven is duur, parachutespringen wil je toch niet en een muziekinstrument bespelen daar heb je helemaal geen tijd voor.

Meld je een keer onterecht ziek. (Maar niet te vaak!)

2 x per week friet kan prima.

Leer geen extra taal: Nederlands en Engels is prima

Stop met klagen over dingen die je niet kan veranderen.

Maar blijf wel klagen: dat lucht heerlijk op.

Stuur iemand een kaartje i.p.v. een appje.

Geef je leidinggevende ook gewoon tegengas.

Geniet van je leven. Je hebt het meest als je het minst nodig hebt.

Ruim niet je hele huis op voor er visite komt. (Zij maken er toch altijd weer een teringzooi van).

Laat je Smartphone eens wat vaker thuis.

Eet ook gewoon af en toe een taartje of chocola! Foto: Pexels

Eenzijdige afspiegeling van de werkelijkheid

Volgens hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk en auteur van onder andere het boek: Je bent wat je doet, staan we er te weinig bij stil dat de verhalen die we van andere zien vaak een eenzijdige afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Vooral op social media zien we dan alleen maar de mooie en leuke dingen.

Onhaalbare doelen

Vonk legt uit dat jongeren tegenwoordig vaak idiote ambities hebben en te grote doelen stellen. ,,Jongeren denken vaak dat als je maar positief blijft denken dat dat goed is. In meerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat mensen die heel positief denken, vaker blijven hangen in dagdromen.”

Bij het opstellen van een Buckelist bijvoorbeeld maken we vaak grote plannen die niet haalbaar zijn. ,,Wat mensen dan soms vergeten is dat ze geen concrete plannen maken, ze denken te weinig na over de obstakels.”

Beschrijf concreet je doelen! Foto: Pexels

Blijf realisitisch en beschrijf de valkuilen

Als je een lijst wilt maken met doelen die je ook echt kunt verwezenlijken is het volgens Vonk belangrijk dat je duidelijk beschrijft hoe je je doel gaat bereiken. ,,Schrijf het stap voor stap uit, wat zijn je concrete plannen? Wat zijn de obstakels en hoe ga je die overwinnen?” Als voorbeeld geeft ze dat veel mensen misschien de droom hebben om ooit een boek te schrijven. ,,Het is goed als je in jezelf gelooft maar je moet wel realistisch blijven. Begin eerst met het schrijven van één hoofdstuk.” Hetzelfde geldt voor goede voornemens. ,,Als je deze opstelt is het belangrijk dat je je realiseert dat het behalen van een goed voornemen niet afhankelijk is van hoe gemotiveerd je bent. Je moet je erbij neerleggen dat niet alles haalbaar is. Beschrijf goed hoe je een doel gaat bereiken en hoe dat voor jou mogelijk is. En wat je beter helemaal niet kunt doen is doelen stellen om andere te imponeren.”

De hoogleraar sociale psychologie legt uit dat het veel beter is om kleine doelen te halen. ,,Als je veel doelen stelt, die je niet haalt, heeft dat effect op je. Het kan zijn dat het als een mislukking voelt omdat je je doelen niet hebt kunnen behalen.”