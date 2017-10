Dansen in je skipak: 5x de leukste winterfestivals

Denk jij ook nog vol weemoed terug aan alle festivals die je deze zomer afstruinde? Mooi, wij ook! Gelukkig zijn een aantal feestjes in de winter minstens zo leuk - dansjes en drankjes zijn immers niet seizoensgebonden.

1. Georgie’s Wintergarten (18 november, Amsterdam)

Swingen op z’n Georgie’s, maar dan in de winter: dat kan bij De Westerwijde! Ook de wintereditie zit weer bomvol tipi’s, hutjes en topartiesten op verschillende podia, maar ook aan het seizoen is gedacht - zo kan je bijvoorbeeld even opwarmen bij één van de kampvuren, mocht je lichaamstemperatuur na het dansen nog steeds niet op peil zijn. Een kaartje voor de ‘Georgiaanse onderdompeling’, zoals de website het noemt, kost 45 euro.

2. Opening Wintercircus Thuishaven (25 en 26 november, Amsterdam)

Hier kom je thuis, zelfs wanneer je handschoenen uit de kast getrokken moeten worden! De zomeredities van Thuishaven zijn drukbezocht, en voor de winter zal dat niet anders zijn: de tickets vliegen dan ook razendsnel de deur uit. Voor 27,50 euro waan je je het hele weekend in circussferen, maar dan met een winters tintje.

3. Herfstdrift (25 november, Nijmegen)

Op 25 november wordt in Nijmegen de herfst gevierd: immers één van de gezelligste seizoenen van het jaar! Terwijl de bladeren vallen kan je bij zeven verschillende (overdekte!) podia dansen, keus in overvloed dus. Een kaartje koop je vanaf 32,05 euro, maar je kunt ‘m naar wens upgraden, mocht je liever een beukenboom dan tamme kastanje zijn.

4. Valhalla (23 december, Amsterdam)

Dat magie óók in de winter gecreëerd kan worden bewijst Valhalla maar al te goed: de RAI wordt dan omgetoverd tot een spectaculair circus. Je kan prima vertoeven in het reuzenrad, maar je ook storten op de poffertjes- of hotdogkraam, mocht je even klaar zijn met dansen. Voor een kaartje dok je 57,25 euro, maar hé: je bent dan wel onderdeel van ‘a bizarre ride’.

5. Sneeuwbal festival (27 januari, Utrecht)

De site van Sneeuwbal zegt het al treffend: laat de vorst maar komen! Winterser dan dit festival ga je het waarschijnlijk niet krijgen. Zelfs de dresscode is compleet in stijl - zo kan je met gemak je skipak van de zolder halen of felgekleurde handschoenen scoren. Die outfit komt goed van pas wanneer je die braadworst, Gluhwein of warme chocomelk in de wacht sleept. Voor 32,35 euro ben je erbij in park Transwijk!