Lidl-collectie gelanceerd op NY Fashion Week

Wie dacht dat de New York Fashionweek alleen voor high end merken was, zit er helemaal naast. Op de eerste dag van de New York Fashionweek, donderdag 7 september, is de Heidi Klum kledinglijn voor supermarktketen Lidl getoond. Het duurste kledingstuk van de lijn? 50 euro.

Supermarkt als catwalk

De ‘Esmara by Heidi Klum’ collectie werd aan 350 aanwezige gasten getoond op een bijzondere catwalk: de speciale Lidl #LETSWOW-supermarkt.

De collectie bestaat uit 84 stukken: van laarzen met panterprint en blazers met pailletten, tot jacks van echt leer. Tijdens de twee uur durende show werden deze allemaal getoond door Heidi Klum en haar 35 modellen.

Echte Lidl-prijzen

De kledingstukken zijn al verkrijgbaar vanaf 7 euro. Ze lopen op tot 20 euro. Alleen het leren bikerjack is iets duurder dan Lidl-klanten gewend zijn, die kost rond de 50 euro. Vanaf 18 september zijn is de ‘Esmara by Heidi Klum’ collectie beschikbaar in ruim 400 Lidl-filialen en via de website van Lidl.

Een kledinglijn van Lidl; wie had dat gedacht. Toch is het niet de eerste keten die dit doet. Begin augustus kondigde snackbarketen Febo een eigen kledinglijn uit te brengen. Rode badslippers en witte sokken kenmerken de kledinglijn. McDonalds lanceerde eerder dit jaar ook een eigen kledinglijn. Klanten kregen bij hun bestelling een onesie, trui of kussensloop zodat ze ‘in stijl van hun burger konden genieten’.