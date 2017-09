Irritantste vakantiefoto's van eten en 'hotdogbenen'

Of het nu perfecte paella betreft, dat té charmante chocoladecakeje of toch die oogverblindende overnight-oats met prachtig gesorteerde schijfjes kiwi en banaan; je kunt het voortaan beter opeten dan op de foto zetten. En al helemaal als je op vakantie bent, want foodfoto’s zijn de meest irritante vakantiefoto’s ever.

Dat blijkt uit onderzoek naar vakantiefoto’s en social media van reisgigant Expedia onder ruim duizend Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 18 en 34 jaar.

Op de vraag aan welke soorten vakantiefoto’s de respondenten zich weleens ergerden, noemde 24 procent van de 1000 ondervraagden ‘foto’s van eten’. Met 26 procent vinden vooral mannen dergelijke afbeeldingen irritant. Van de vrouwen vindt 22 procent dat ook.

Het fenomeen ‘hotdogbenen’ staat met 23 procent op een mooie tweede plaats. De foto’s van gebruinde bovenbenen tegen meestal een achtergrond van zon, zee, strand vallen vooral bij vrouwen niet in de smaak: 26 procent tegenover 22 procent van de mannen.

De derde plek in het onderzoek is met 21 procent van de stemmen een gedeelde voor ‘yogahoudingen’ en ‘springfoto’s’. De lijst gaat verder met foto’s van ‘alcoholische consumpties’ (20 procent), romantische stelletjes (17 procent), selfies op een bekende plaats zoals de Eiffeltoren (15 procent) en foto’s van mensen in bikini/zwembroek en uitzicht vanuit een vliegtuig (beide 14 procent).

Voor wie nu denkt: welke vakantiekiekjes kan ik überhaupt nog plaatsen?! Niet getreurd: van de ruim duizend ondervraagden geeft bijna een derde aan zich sowieso niet te ergeren aan vakantiefoto’s. Zij vinden het juist leuk om vakantiefoto’s te zien en dan vooral van natuur, cultuur of een unieke locatie. Pfieuw!