Zwarte zaterdag: zo overleef je die lange autorit

Het is zomer! Tijd om je koffers te pakken en op reis te gaan dus. Maar hoewel de uitspraak luidt dat de reis belangrijker is dan de bestemming, kan de verveling makkelijk toeslaan als je in de zoveelste file terechtkomt.

Met een auto volgeladen achteraan in de files aan te sluiten – de zwarte zaterdagen zijn weer een feit! Gelukkig heeft Metro in samenwerking met online autoportal AutoScout24 een aantal tips voor je om de tijd door te komen.

Onmisbare apps

Nu mobiel internet in het buitenland gewoon binnen je bundel valt, kun je net zo goed je smartphone of tablet inzetten om jezelf te vermaken. Installeer een klassieker als Patience of Sudoku of kies voor populaire games als Monument Valley of Minecraft. Wil je jouw tijd nuttiger besteden? Dan is een Brain Training app, zoals Peak, een slimme keuze. Vergeet ook niet om handige reisapps te installeren zoals Benzine Jip (goedkoop tanken), de ANWB Vakantiehulp (meest gestelde vakantievragen), Flitsmeister (actuele verkeersinformatie) of DuoLingo (taal oefenen).

Fitness in de auto

Sporten is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt op het moment dat je de auto in stapt. Toch kan het een goed idee zijn om de loze tijd in de auto in te zetten voor een beetje fitness. Bewegen is namelijk niet alleen goed voor je lichaam, maar maakt je ook direct gelukkiger. Een van de makkelijkste oefeningen – zelfs wanneer je zelf achter het stuur zit – is de buikspieroefening. Hoe dat werkt? Span je buikspieren aan en buig je schouders iets in de richting van je heupen. Ook je billen kun je nog even trainen voor je op het strand ligt. Span je billen stevig aan, houdt dit een paar seconden vast en laat weer los. Doe dit een aantal keer achter elkaar. Ook tijdens de pauzemomenten kun je trouwens een snelle work-out doen. Inspiratie nodig? Download dan bijvoorbeeld de app 7 Minute Workout Challenge.

Podcasts

Podcasts zijn helemaal hip, zeker in Amerika. Het is eigenlijk een radioprogramma die je kunt starten wanneer je maar wilt. Omdat de meeste podcasts minstens een kwartier duren, is een lange reis de ideale mogelijkheid om te beginnen met luisteren. Veel afleveringen kun je helemaal gratis via iTunes downloaden. Kies voor Ted Talks voor inspirerende praatjes, luister naar de verhalen van de 'gewone mens' met Man met de Microfoon of laat je meeslepen met de spannende true crime-serie S-Town.

Download je favoriete films en muziek

Ondanks dat we nu in Europa overal gratis gebruik kunnen maken van het 4G-netwerk, kost het streamen van muziek en films veel data en dat is niet zo handig als je een beperkte hoeveelheid hebt. Bovendien is het netwerk niet overal even snel als thuis. Download dus van tevoren je favoriete playlists, albums, tv-series en films. Zo heb je onderweg urenlang kijk- en luisterplezier en kom je niet thuis met een enorme rekening van je telefoonaanbieder. Niet vergeten mee te nemen: oortjes of headset en een aux-kabel zodat de hele auto kan kiezen of zij willen meegenieten van jouw bezigheden.

Picture Perfect

Ook in de auto kun je natuurlijk fotograferen. Maak een aantal selfies – kun je meteen je vakantiepose perfectioneren – of maak een foto van de natuur vanuit je raam. Klaar met fotograferen? Dan is het tijd voor de nabewerking. Kies een inspirerende reisquote, maak een collage of pas je foto aan met talloze effecten. Zo ben je zo weer een uurtje zoet.

Neem duizenden boeken mee

Letterlijk, ja. Maar dan wel digitaal natuurlijk. Indien je niet wagenziek wordt van lezen in de auto, is onderweg lekker een boek lezen ook een goede tijdsdoder. Neem je e-reader mee en zorg voor voldoende boeken of een boekenabonnement zoals Kobo Plus. Zo heb je meer dan genoeg boeken bij je en kun je overal onbeperkt lezen. Dat scheelt een hoop bagageruimte en gewicht, zodat jij weer wat meer beenruimte hebt!

Instagram fun

Op zoek naar de tofste hotspots tijdens je reis? Gebruik dan de zoekfunctie van Instagram of volg een aantal accounts die je helpen bij het vinden van die hippe koffietent onderweg, die fantastische uitrustplaats of Instagramwaardige route. Om de zoveel tijd moet er toch gestopt worden, dus waarom niet op een plek met mooi uitzicht? En om het voor iedereen zo leuk mogelijk te houden, is het slim vooraf alvast uit te zoeken welke wegen je langs de bijzonderste plekjes brengen, zodat het Instagramwaardige foto’s maken onderweg alvast kan beginnen.

Zorg voor stekkers, oplaadapparatuur en stroom in de auto

Na al die tips met je smartphone, is het belangrijk dat je smartphone in de auto niet ineens zonder stroom komt te zitten omdat je al je apps, films en muziek gebruikt. Neem dus voldoende adapters mee die in de auto gebruikt kunnen worden (speciale ingang en maximaal 12 volt). Er bestaan ook autoladers waar meerdere kabels tegelijkertijd ingeplugd kunnen worden – handig als er meer telefoonverslaafden aan boord zijn. Ook slim: koop een powerbank zodat je altijd stroom op zak hebt om je accu op te laden.