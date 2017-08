Vijf gadgets om je zomer nog mooier te maken

Een draagbare airco. Een zandafwerende handdoek. Een speaker die water verdraagt. Een koffer die zelf rolt. Handig!

Om je vakantie of dagjes weg nog leuker te maken dan ze ongetwijfeld al zijn, kunnen de nieuwste snufjes technologie en gadgets je helpen. Metro zocht vijf gadgets uit voor een perfecte vakantie zo richting het einde van de zomer.

1 Cannonball

De cannonball is een drijvende ronde speaker, die je ook tot een meter diep onder kunt dompelen. Er blijft dertig minuten lang geluid uit deze gadget komen. De speaker werkt draadloos, dus terwijl jij lekker op het water dobbert, kun je je favoriete tracks beluisteren. Dankzij een rubberen laag is de cannonball schokbestendig.

2 Zero Breeze

De Zero Breeze, laten wij hem ook zo maar noemen, is de allereerste draagbare, slimme, multifunctionele airconditioner. En: er zit ook nog eens een bluetooth-speaker in! Hoe handig wil je het op het hete strand hebben… Of thuis: want een kamer van 15 vierkante meter kan deze Zero Breeze afkoelen tot bijna 7 graden Celsius. Maar daarmee zijn we er nog niet. Deze draadloze airco heeft namelijk ook een lamp en - hoezee - je kunt er je smartphone mee opladen.

3 Sandusa

Genieten op het strand dat doen we allemaal, maar dat betekent nog niet dat we dat zand ook mee naar huis willen nemen. Zo ook Baz Brown niet, een Australische surfer. Brown ontwierp een zandafwerende handdoek, de Sandusa. Doordat de handdoek aan de ene kant van katoen is en aan de andere kant uitgevoerd met nylon, heb je het normale handdoekeffect en is hij tegelijkertijd water- en zandafstotend.

4 Shaze

De Shaze is een comfortabele vouwbare loungestoel met ingebouwde waterbestendige luidspeakers. Het comfortniveau van deze hippe stoel is nog hoger als je weet dat er je je mobieltje erin kunt opladen en dat hij een afneembare koeler heeft. Tot slot heeft de Shaze ook nog eens een kluisje met een driecijferig slot. Waarom de hond op de foto op de Shaze zit, is ons overigens niet helemaal duidelijk. Een waakhond zal het niet zijn, want die heb je door het kluisje niet meer nodig…

5 Travelmate

Deze vinden we zelf het leukste: de koffer die je niet hoeft te rollen of te tillen, maar die jou gewoon volgt. Dit reismaatje kan 11 kilometer zelfstandig achter je aan rijden. Deze in San Francisco (VS) ontworpen Travelmate staat met ‘zijn baas’ in contact via een app. De robotkoffer kan horizontaal rijden, zich verticaal verplaatsen en is op drukke luchthavens zelf in staat om niet tegen obstakels te botsen.