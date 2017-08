Vacature seksspeeltjestester: dit moet je doen

Bijna alle producten die gemaakt worden, moeten worden getest voor ze op de markt komen. Dat geldt voor eten, drinken, meubels, maar ook bijvoorbeeld seksspeeltjes. Het Engelse bedrijf Love Woo zoekt iemand die de apparatuur wil testen.

Fulltime job

En ja, seksspeeltjestester is dan niet een hobby die je even naast je werk vervult: het is een volwaardige fulltime job. Twee dagen per week moet je naar het kantoor, maar verder mag je thuis ontdekken wat de functies van hun nieuwste accessoires zijn. En het verdient bovendien niet heel slecht, namelijk 28.000 pond (30.400 euro) per jaar.

Wat moet je precies doen als deze tester? Je moet bepalen waarom de producten wel of niet 'hot' zijn en wat er moet gebeuren om ze nog 'hotter' te kunnen maken. Dit verwerk je allemaal in een zeer gedetailleerde uitgebreide review met daarin ook je persoonlijke aanbeveling.

Videoreviews

In sommige gevallen moeten er ook videoreviews gemaakt worden, maar deze mogen dan niet afkomstig zijn vanuit de slaapkamer. Ook zijn er regelmatig meetings en trainingen met het team.

Lijkt deze baan in Londen je wel spannend, stuur dan voor 15 september een sollicitatie. Daarbij moet je wel al een kleine recensie van een seksspeeltje meesturen. Het sollicitatieformulier vind je hier.