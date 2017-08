Fanatiek gamer én fit girl? Dat kan!

Bij een fanatieke gamer denk je al snel aan iemand die 20 uur per dag achter de computer zit en het daglicht zelden ziet. Maar, dat kan anders! Meet fitgirl Mathia: ze is 25 jaar, fanatiek gamer en super fit. Dit weekend staat ze voor een grote uitdaging. Ze gaat een bootcamples verzorgen op CampZone, het grootste game festival van Nederland.

Mathia speelt League of Legends, Overwatch, H1Z1 en World of Warcraft. Ze merkte dat ze door het gamen veel stil zat en begon daarom met sporten. Inmiddels werkt ze in een sportschool en heeft ze een figuurtje waar je ‘u’ tegen zegt. Via haar contacten in de gamewereld kreeg ze het aanbod een bootsamples te verzorgen op CampZone.

„Dat aanbod kon ik natuurlijk niet afslaan", vertelt Mathia aan Metro. Ze heeft een bootcamp samengesteld speciaal voor mensen die heel veel zitten. „De rug, buik- en beenspieren komen aan bod. Die spieren gebruiken sommige gamers nauwelijks of op de verkeerde manier", zegt ze.

‘Tenten langs’

Op het evenement, waar zaterdag zo’n 1200 gamers bijeen zijn, moet ze de deelnemers voor haar les zelf bij elkaar zoeken. Hoe denkt ze de gamers achter hun computer vandaan te krijgen? „Ik trek mijn gymoutfit aan en ga de tenten langs. Zo hoop ik de gamers aan te steken met mijn enthousiasme", zegt ze zelfverzekerd.

Daarnaast is het beeld van dat gamers de hele dag achter de computer zitten en niets geven om hun uiterlijk volgens Mathia achterhaald. „Ik merk in mijn omgeving dat steeds meer gamers het belangrijk vinden om in beweging te blijven."

Zwembadgevecht en disco

Jeroen den Hartog, organisator van CampZone, sluit zich hierbij aan. Op het festival is dan ook veel meer te doen dan alleen gamen. „Er is zeepvoetbal, live Clubdo, een zwembadgevecht, een hindernisbaan en een natuurlijk kunnen gamers ’s avonds naar de disco", zegt hij.

Bekijk hier een impressie van het gamefestival:

De organisator twijfelt er niet aan dat het Mathia gaat lukken de gamers zaterdag in beweging te krijgen. „Ze is ontzettend enthousiast", zegt hij. De enige factor die roet in het eten zou kunnen gooien is het weer. „Het wordt fris morgen. Dat is ideaal weer om lekker in je tentje te gaan zitten gamen. Met mooi weer branden ze de tent uit en is er meer animo voor de andere activiteiten."

Bij de bootcamples is ruimte voor ongeveer twintig mensen. „Maar meer mag natuurlijk", benadrukt Mathia die zich niet druk maakt om het weer. Deelname aan de les is voor bezoekers van CampZone gratis.