9 dingen die je (misschien) niet wist over je bed

We brengen een derde van ons leven (!) door in bed. Wie 90 jaar oud wordt, slaapt dus zo’n 32 jaar.

Het kan daarom geen kwaad om meer aandacht te besteden aan de hygiëne van het knuste plekje in huis. We zetten, in samenwerking met Helpling – een online marktplaats voor huishoudelijke diensten – negen soms niet al te frisse bedfeiten op een rij. Van het twee weken dragen van dezelfde pyjama tot het aantal bacteriën op je kussen.

1 Nederlanders slapen het langst van iedereen

Met 8 uur en 12 minuten liggen Nederlanders het langst op één oor. Japanners hebben met 7 uur en 24 minuten de minste nachtrust.

2 Vieze pyjama’s

Uit een Brits onderzoek blijkt dat mannen gemiddeld hun pyjama dertien dagen achter elkaar dragen zonder te wassen. Nu kunnen vrouwen daar woest over worden, maar ho, wacht. Bij vrouwen is dit zelfs zeventien (!) dagen. Het is onnodig om te zeggen dat je bedhygiëne hiermee niet vooruitgaat. Van een vieze pyjama kun je zelfs blaasontsteking krijgen. Dus, wissel twee keer per week van pyjama en was je vieze pyjama op 60 graden.

3 Een onopgemaakt bed is schoner

Slordig zijn is goed voor je gezondheid! Een onopgemaakt bed bevat minder huismijt dan een keurig opgemaakt bed. Dit komt omdat je bed nog warm is als je er net in geslapen hebt. Gooi als je opstaat even de ramen open en maak pas na het douchen je bed weer op.

4 Van alcohol krijg je zweetaanvallen

Alcohol helpt je om als een blok in slaap te vallen, maar zorgt er uiteindelijk voor dat je juist slechter slaapt. Waarom? Je lichaam heeft extra energie nodig om de alcohol te verwerken waardoor je zweetaanvallen krijgt. Dit zorgt ervoor dat je vaker wakker wordt in je diepe slaap.

5 Je hebt meer bedpartners dan je denkt

Meer dan anderhalf miljoen huismijten houden ons elke nacht gezelschap. Dat klinkt niet alleen vies, maar is ook slecht voor je gezondheid. De combinatie mijt en stof veroorzaakt bij sommigen een allergische reactie. De beste remedie tegen deze beestjes is de zon. Ultraviolet licht doodt huisstofmijt na 24 uur. Geef je matras daarom twee keer per jaar een zonbehandeling.

6 Matrassen hebben niet het eeuwige leven

Volgens de Consumentenbond kan een goede matras tien jaar meegaan voordat hij toe is aan vervanging. Uit een onderzoek van een Britse matrassenproducent blijkt dat niet iedereen zich daaraan houdt. Ongeveer dertigduizend mensen die meededen aan het onderzoek hadden een matras van - echt waar - 40 oud. Behalve dat je matras dan geen vorm meer heeft, is dit ook enorm onhygiënisch.

Lees ook: Een saai luchtbed kan echt niet meer deze zomer

7 Oudere slaapt vaker naakt dan jongere

20 procent van de Nederlanders tussen de 46 en 65 jaar slaapt in hun blootje, bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar is dat bij slechts 9 procent het geval. Toch zou je naakt slapen moet overwegen. Je lichaam bereikt sneller de lage temperatuur die je nodig hebt om in slaap te vallen én omdat je het kouder krijgt in je blootje, verbrand je ook nog eens meer calorieën.

8 Je matras wordt elk jaar zwaarder

Elke week verlies je drie liter zweet je in slaap. Een snelle rekensom leert dan een tien jaar oude matras is blootgesteld aan 1800 liter zweet! Hoewel het merendeel verdampt, neemt je matras toch de nodige druppels op. Regelmatig je matras ventileren en een goede molton matrasbeschermer is dan ook aan te raden.

9 Je kussen bevat 350.000 bacteriën

Je slaapt elke nacht op hetzelfde kussen. Door huidschilfers, haar en zweet is je kussen een paradijs voor huismijt, zelfs door de kussensloop heen. Een gemiddeld kussen bevat 350.000 bacteriën, dus overweeg vooral om af en toe een nieuwe te kopen.