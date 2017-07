Sterre jongste designer ooit op de FashionWeek

Ze is nog maar 17, Sterre Troquay uit Zeewolde en wordt gezien als veelbelovende nieuwkomer in de Nederlandse fashionscene.

Ze won Kunstbende in 2016 - een wedstrijd voor jong creatief talent - en is nu geselecteerd voor de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. De ambitieuze student vertelt hoe internet, een vissenkom en henna samenkomen in haar dit weekend te presenteren collectie.

Waarom is mode jouw passie?

Ik was eigenlijk altijd al bezig met mijn handen. Als kind maakte ik kleren voor al mijn knuffels. Naarmate ik ouder werd, wilde ik ook graag mijn eigen kleding maken. Ik was urenlang bezig in mijn kamer, met het uit elkaar en in elkaar zetten van kleding. De materialen fascineren me. Mode en kleding zijn voor mij meer dan alleen een hobby of beroep.

Mijlpalen

Was het afgelopen jaar doorslaggevend voor jouw modecarrière?

Best wel. Dit was echt het jaar dat ik uit mijn comfortzone trad en veel nieuwe stappen ondernam, op een veel hoger niveau. Mijlpalen het afgelopen jaar waren het winnen van Kunstbende 2016, geselecteerd worden voor de FashionWeek, slagen voor mijn havo en de vooropleiding van de Gerrit Rietveld Academie.

Hoe ben je van plan om je te onderscheiden van ander aanstormend modetalent?

Ik denk dat mijn collecties uitgebreider zijn dan die van menig modeontwerper. Het gaat bij mij niet alleen om de kleding, maar ook om het totaalplaatje. Muziek, beeld en geluid maken mijn collecties helemaal af. Ik wil mensen niet alleen een kledingstuk bieden, maar een beleving.

Waardoor werd je geïnspireerd toen je deze collectie ontwierp?

Door alledaagse dingen. De dingen in het leven die mensen aanspreken en waarvan anderen zouden denken dat het nét niet kan. Foute mode, om het zo te zeggen, die vaak verkeerd begrepen wordt; zoals sokken in sandalen. En verder hint ik vaak naar actuele thema’s. Het thema dat centraal staat bij deze collectie is online identiteit. Mede vanwege de groei van sociale media en technologische ontwikkelingen, maar ook omdat ik nu zelf op een leeftijd ben waarin je jezelf aan het ontdekken bent. Het internet speelt hier tegenwoordig een grote rol in.

Hoe is dat terug te zien in jouw collectie?

Met name door het sterke contrast tussen echt en nep. Op het internet kun je je namelijk makkelijker voordoen als een ander en een mooiere kant van jezelf laten zien. In mijn presentaties zie je dit terug door middel van henna en bodypaint.

Niet beoordelen

Wil je met deze collectie dan ook een boodschap uitdragen?

Er zit wel een achterliggende gedachte achter mijn collectie, maar het is niet zo dat ik mensen per se een kant op wil sturen. Ik zou het meer omschrijven als ‘tot inzicht leiden’. Ik heb immers zelf geen recht om er een mening over te hebben of mensen te beoordelen, want ik doe er zelf aan mee.

Op campagnebeelden fotografeer je je modellen in het zwembad. Waar ligt de link met water?

Hiermee verwijs ik naar het vissenkomeffect, want zo zie ik het internet. Inmiddels zitten we er allemaal zo diep in dat we er niet meer uit kunnen komen.

Wat kunnen we nog meer van jou verwachten?

Na de FashionWeek ga ik me richten op een nieuwe opleiding. En uiteindelijk kijk ik wel waar ik me echt in wil specialiseren. Nu vind ik alles nog leuk.

Vier dagen

• FashionWeek 2017 wordt van donderdag 13 juli tot en met zondag 16 juli gehouden.

• Twee keer. De Amsterdam FashionWeek heeft een winter- en een zomereditie.

• Locatie. Het Westergasfabriekterrein in de hoofdstad.

• Programma en kaarten. Meer info vind je hier.

