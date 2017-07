Op de gezonde toer: we eten minder ijs in het westen

Gezond eten rukt meer en meer op. Hartstikke goed om te letten op je vet- en suikerinname, maar blijkbaar doen we nu ook ons favoriete dessert en zomerse tussendoortje in de ban: ijs. Uit het jaarlijkse onderzoek van Mintel blijkt dat we wereldwijd minder ijs eten.

In totaal is er in 2016 13 miljard liter ijs gegeten, tegenover 15,6 miljard in 2015. Waar dat aan ligt? Volgens experts ligt het aan de behoefte van de consument om de suikerinname te beperken. Ook zouden we steeds meer op zoek zijn naar producten van hoge kwaliteit.

Meer kwaliteit

„Het is echt een traktatie, dus het zal altijd aantrekkelijk blijven, maar mensen kiezen toch meer voor kwaliteit dan voor een literbak”, verklaart Mintels analist Alex Beckett de resultaten. We zouden dus minder ijs eten, maar als we het wel doen, kopen we het liefst een Magnum of gelato, oftewel Italiaans ijs.

Het onderzoek laat daarnaast zien dat er wereldwijd geëxperimenteerd wordt met veganistische varianten van ijs: ijs dat niet gebaseerd is op zuivel. Vooral Italianen willen minder zuivel eten, maar ook de Fransen, Polen en Duitsers proberen hun zuivelinname te beperken.

Andere smaken

In oosterse landen wordt juist meer ijs verkocht. Zo wordt er in Vietnam, India en Indonesië steeds meer gegeten van het bevroren goedje. China heeft de grootste markt wanneer het op ijs aankomt, maar per hoofd van de bevolking zijn het verrassend genoeg de Noren die het meeste ijs eten.

Als we ijs eten, gaan we dus meer voor kwaliteitsijs. En, geheel in lijn met de behoefte om gezonder te eten, ruilen we ons ijsje ook vaker in voor dingen als frozen yoghurt. Wat smaak betreft kunnen we ons voorbereiden op steeds meer oosterse invloeden: in de VS zijn ze dol op mochi-ijs, een soort rijstcakeje met ijs erin. Ook Thais ijs is populair.