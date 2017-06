8 hashtags die afrekenen met een negatief zelfbeeld

Al van #HipDips gehoord? Het is een nieuwe body trend onder vrouwen op Instagram en het is zeker niet de eerste. Er zijn veel meer positieve bewegingen die vrouwen stimuleren om van hun eigen lichaam te houden. Hoe dat er ook uit ziet.

Wat zijn 'hip dips'

Het zijn de deukjes tussen je heupen en je dijen, net onder je heupbot. Op Instagram verschijnen massaal foto’s van vrouwen die maar wat trots hun ‘hip dips’ tonen. Het mooie aan deze trend is niet dat de dames in kwestie hip dips hebben, maar dat ze hiermee een positief beeld over hun lichaam en dat van andere vrouwen stimuleren. Zo zette Instagrammer Paula de volgende tekst onder haar foto: “Gisteren heb ik dus geleerd dat #hipdips of #violinhips een ding zijn. Alsof het een lichaamstype is. Ik heb mijn hele leven perfect ronde heupen nagestreefd, terwijl het eigenlijk om de vorm van mijn skelet gaat. Het heeft niets te maken met gewicht of fit zijn.” Een positieve trend, waarvan je er de afgelopen jaren steeds meer ziet op social media en zijn vaak een tegenreactie op dingen als de ‘ab crack’ en ‘ribcage bragging’.

#CelulliteSaturday

De trend cellulite saturday dook in oktober op. Zoals de hashtag al aangeeft, gaat het hier om cellulitis. Een volkomen normaal lichaamsverschijnsel, waar meer dan 90 procent van de vrouwen last van heeft. De 26-jarige Kenzie Brenna initieerde de hashtag #CelulliteSaturday, die ze gebruikte onder foto’s van zichzelf waarop haar cellulitis duidelijk te zien is. De Canadese leed aan de Body Dysmorphic Disorder en was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. “Dit bericht is bedoeld voor vrouwen die streven naar acceptatie, zelfvertrouwen en bewondering voor hun lichamen zoals ze zijn”, aldus Brenna. Vele vrouwen volgden.

#LoveYourLines

In hetzelfde rijtje past de hashtag ‘Love your lines’. Deze beweging richt zich op striae, net als cellulitis een verschijnsel dat veel vrouwen hebben. Veel vrouwen omarmden deze trend door foto’s van zichzelf waarop hun striae duidelijk te zien was, op social media te plaatsen. Zo ook model Chrissy Teigen, die hiervoor veel lof ontving.

#Fatkini

Dankzij een artikel van BuzzFeed ging #Fatkini viral in oktober 2014. Een trend waarbij vrouwen in alle soorten, maar vooral maten hun lichaam tonen in bikini’s. De gedachte erachter: bikini’s zijn niet alleen bedoeld voor slanke vrouwen. Beautyblogger Gaby Gregg zou deze beweging in gang hebben gezet. Hoewel de reacties overwegend positief waren, waren er ook negatieve geluiden van mensen die vonden dat #Fatkini obesitas stimuleerde.

#MermaidThighs

Ken je de ophef omtrent de zogenaamde thigh gap van september vorig jaar nog, waarbij Instagrammers lieten zien dat hun beide benen elkaar niet raken? De tegenreactie hierop was #MermaidThighs. De Britse ontwerpster Emma Jewell zou deze gestart hebben onder het motto: “houd die thigh gap maar, ik heb mermaid thighs. Die benaming is afkomstig van de vorm van de staart van een zeemeermin: benen die tegen aan komen, taps toelopend naar de knie toe.

#30SecondTransformation

Dan de hashtag #30SecondTransformation. We kennen ze allemaal wel van makeover-programma’s en Tell Sell-reclames: voor en na foto’s, waarop de transformatie van mensen te zien is. Op social media zijn dit soort plaatjes ook niet meer weg te denken. Uiteraard gaat het in dit geval vooral om mensen die laten zien hoeveel ze zijn afgevallen of dat ze een nog plattere buik hebben gekregen. De Amerikaanse Jessica Pack was ook een van de mensen die de resultaten van haar bezoekjes aan de sportschool graag op Instagram gooide. Toen ze zichzelf tegen haar huisgenoot hoorde klagen dat ze ‘net een walvis’ was op een van haar foto’s, realiseerde ze zich dat ze te hard voor zichzelf was. Ze zette een ‘voor en na’ post op Instagram met een heel andere insteek: tussen de twee foto’s zaten maar 30 seconden maar ze verschilden aardig van elkaar. Hiermee wilde ze laten zien dat niets is wat het lijkt op social media.

#FreeYourPits

Een beweging die wellicht wat meer met feminisme in het algemeen te maken heeft, maar we willen hem toch even noemen. Het heeft namelijk wel alles te maken met vrouwen die aan een bepaald beeld van schoonheid moeten voldoen. #Freeyourpits stak in 2014 de kop op, toen sterren als Miley Cyrus en Madonna met okselhaar in het openbaar verschenen. Alhoewel ze zeker niet de eersten waren die dit deden (Julia Roberts deed het bijvoorbeeld al in 1999), werd de hashtag #freeyourpits nu ook op social media omarmd. Hierna ging Roxie Hunt nog een stapje verder door haar okselhaar te kleuren en dit op social media te plaatsen. En natuurlijk volgden er meer vrouwen.

#EffYourBeautyStandards

Deze beweging werd gestart door Tess Holliday, een plus-sizemodel dat zichzelf accepteert zoals ze is en wil dat anderen dat ook doen. De hashtag #EffYourBeautyStandards is inmiddels miljoenen malen gebruikt en wordt ingezet door vrouwen die hun verhalen over hun lichamen willen delen. Ongeacht welke maat ze hebben.