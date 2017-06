'Mijn Nikes zijn 45.000 dollar waard'

Chania Kist werd vroeger soms voor tokkie aangezien vanwege haar sportschoenen. Inmiddels is de 26-jarige Amsterdamse uitgegroeid tot een van de grootste sneakerverzamelaars ter wereld.

Daar stond ze dan, voor de deur van Ziggo Dome waar Drake ruim zes uur later aan zijn concert zou beginnen. Met in haar tas een Air Jordan 12 en een gouden viltstift had Chanica Kist maar één doel: een handtekening van de rapper op de limited edition van de schoen die de Canadees in samenwerking met Nike op de markt heeft gebracht.

„Ik wilde zo graag die handtekening, dus ik dacht: fuckt it, ik ga het gewoon proberen. Ik stond om 3 uur ’s middags al in de rij. Ik had een golden circle ticket, dus het lukte om echt helemaal vooraan te staan. Dankzij een vriend van mij, die al naar zijn concert was geweest, wist ik precies waar Drake zou lopen tijdens een bepaald nummer. Toen hij heel dichtbij kwam, pakte ik de schoen en begonnen mijn vriend en een paar andere mensen naar mij te wijzen en ‘hier, hier, hier’ te roepen”, zegt ze met een enorme glimlach op haar gezicht.

Fucking leip

Het podium was net iets te ver weg, maar via zijn manager kon ze de schoen alsnog aan Drake geven. ‘Wow, those are nice’, zei hij in de microfoon. „Nadat hij ook nog eens zijn handtekening erop had gezet, zei hij dat ik er mee moest gaan pronken. Fucking leip, echt een droom!”

Kist zet de witte schoen met gouden krabbel terug in haar immense schoenenkast en pakt de bewuste viltstift erbij. „Dit dopje heeft hij in zijn mond gehad, haha. Vet hè?”

Ze vertelt haar verhaal in haar appartement in Amsterdam, waar de gordijnen de zon buiten houden. Niet omdat het er anders te warm wordt, maar om haar sneakerverzameling – die voornamelijk bestaat uit Nike Air Max – te beschermen tegen invloeden van buitenaf. „Vanwege dit interview heb ik mijn schoenen uitgestald, maar normaal gesproken zitten ze allemaal in dozen en in kasten. Zo voorkom ik dat ze verkleuren en de zolen van sneakers worden best snel poreus.”

Als ze over haar sneakers verhaalt, lijkt het wel alsof ze het over haar grote liefde heeft. Alsof de schoenen haar kindjes zijn. Tien jaar geleden begon haar verslaving. „Ik zag een oud-klasgenoot met Air Max 1 Animals lopen. Die wilde ik ook hebben! Ik vond de printjes en het materiaal gelijk heel vet.”

Varken

Ze wrijft over de wreef van de schoen. „Kijk, dit is varken. Wie doet er nu een varkensprint op een schoen? Die jongen zei dat het een exclusief paar was en dat ze niet meer verkrijgbaar waren. Ik geloofde hem niet en thuis googelde ik gelijk op ‘Air Max Safari’, want ik wist toen nog niet hoe ze heetten. Ik kwam terecht op het sneakerforum Solecollector en daar ging een totaal nieuwe wereld voor mij open. Allemaal mensen die op zoek waren naar de meest uiteenlopende sneakers. Heerlijk. Een jaar later vond ik de Animals trouwens op Marktplaats, gewoon bij iemand in Utrecht!”

„Ik deed vroeger veel aan sport en ik droeg veel kleding van Nike, ook als ik niet sportte. Ik had complete outfits van dat merk. Ik zat in Aerdenhout op de basisschool tussen de kakkertjes, dus ik werd echt als een soort tokkie gezien. Air Max was meer voor gabbers en zéker niet voor meisjes. Daarna ging ik naar de middelbare school in Haarlem en begon ik vooral All-Stars te dragen om minder op te vallen”, aldus de Amsterdamse die momenteel bezig is aan haar master privaatrecht aan de UvA. „Maar op een gegeven moment raakte ik tijdens het hockeyen heel erg geblesseerd en moest ik na een operatie van mijn fysio stevige sportschoenen dragen, dus kon ik mijn Air Max weer aantrekken. Daar ben ik nooit meer mee gestopt. Heel soms trek ik adidas, asics of Diadora aan, maar over het algemeen loop ik elke dag op Nike Air Max 1. Het is nu eenmaal de mooiste schoen die ooit is gemaakt. ”

Master of Air

Haar enorme collectie bestaat inmiddels uit meer dan 350 paar Air Max en 200 paar andere (exclusieve) schoenen. Ze is door Nike niet voor niets uitgeroepen tot een van de negen Masters of Air. „Hier thuis heb ik zo’n honderd paar staan, vooral Jordans. Ik werk bij Oquim, een basketbalwinkel, en daar moet ik op basketbalschoenen lopen. Ik verdien er niet veel, maar het is echt mijn tweede thuis. Achterin de winkel hebben we een museum en ik vind het heel leuk om mensen daar verhalen te vertellen over bijvoorbeeld de allereerste Jordans.”

De overige 450 paar staan verspreid door het land. Niet alleen vanwege ruimtegebrek om alle sneakers bij elkaar te kunnen zetten, maar vooral ook uit veiligheidsoverweging. „Ze staan bij familieleden, een vriendin en sinds anderhalf jaar heb ik een opslagplaats waar vooral de duurdere paren staan. Ik moet er niet aan denken dat er ergens brand uitbreekt of dat er wordt ingebroken. Dus ik heb ze lekker verspreid over een flink aantal locaties.”

Het woord duur is gevallen. Want het is natuurlijk geen goedkope hobby, zeker niet wanneer je zoals Kist vooral op de exclusieve uitgaves jaagt. Haar pronkstuk zijn de Nike Mag Back To The Future 2016. „Die werden vorig jaar verloot. Ik kocht voor 200 dollar loten en ik won! Toen ben ik gelijk na mijn tentamens naar de Verenigde Staten gevlogen om ze op te halen. Voor mijn gevoel had ik de hoofdprijs van de Staatsloterij gewonnen.”

Zonde

Bij andere verzamelaars leefde dat gevoel ook, zij waren stikjaloers. Nadat ze een foto van haar aanwinst op Instagram (@shoenica) had gepost, werd er al snel heel veel geld geboden op de schoenen uit de wereldberoemde filmreeks. „Iemand wilde 45.000 dollar betalen, echt debiel. Maar ik wil ze veel liever zelf houden, al zal ik ze nooit aantrekken. Dat vind ik zonde.”

Ook voor de Air Jordan 12 met de gouden handtekening van Drake zou ze een aanzienlijk bedrag kunnen vangen. Maar geen haar op haar hoofd die eraan denkt om de sneaker op Marktplaats te zetten. „Dat hij ‘m heeft getekend maakt de schoen nog specialer en exclusiever. Dat unieke vind ik veel leuker dan geld.”