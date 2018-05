De paarse outfit uit de Purple Rain videoclip was twintig centimeter van m’n neus verwijderd. Met mijn moeder bezocht ik de tentoonstelling over Prince in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Mijn moeder is al langer fan van Prince dan dat ik leef. Toen ik nog geen jaar oud was, ging ze als 31-jarige, jonge vrouw met een vriendin naar een concert dat de kleine grote virtuoos uit Minneapolis in de Kuip gaf. Een zinderde, warme avond in augustus 1988, zo vertelt ze vaak. Ze stonden helemaal vooraan en hadden de popgod haast aan kunnen raken en zijn zweet geproefd.

Prince heeft wat mij betreft tijdens zijn leven de hoogst mogelijke vorm van kunst en originaliteit bereikt. Ik denk dat bijna iedereen het wel met me eens is als ik dat zeg. Weergaloze live-concerten, televisieoptredens en natuurlijk albums. Vernieuwend in al zijn complexiteit.

Ik kon de paarse outfit ruiken, zo dichtbij was ‘ie. Licht muffig. Maar dat was niet erg. Vast lang in de paarse kast gehangen. Nu zo dichtbij werd nog maar eens heel duidelijk dat de grote Prince maar een klein mannetje was geweest. Het leek bijna een kinderkostuumpje. Zo zie je maar weer dat het niet uitmaakt hoe groot je bent.

We zagen de gitaren van Prince en stelde ons voor hoe zijn vingers over de snaren hadden gegleden. Mijn moeder genoot. Ik ook. Thuis klonk vroeger vaak Prince heel hard tijdens het stofzuigen of ramen zemen. En ook tussendoor. Mijn moeder zingt alles mee en wist ook nagenoeg alles al wat er op de tentoonstelling aan informatie gebracht werd. Maar dat maakt niet uit als je fan bent, dan hoor je graag alle verhalen nog een keertje aan. Als een kind dat Nijntje na de honderdste keer ook nog leuk vindt.

Ik ben nu net zo oud als dat mijn moeder was tijdens dat concert in de Kuip. De zomer van 2018 zal net zo zinderend worden als die van 1988. Vast wel. Maar dan wel zonder Prince in de Kuip. Dan maar de boxen in het raamkozijn en bijvoorbeeld heel hard ‘When the doves cry’ de wereld in laten denderen. Doen jullie mee?